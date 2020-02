Le géant de la technologie ouvre son premier magasin de taille standard sans caissiers ni lignes de paiement – .

La section des produits, et l’essaim de caméras au-dessus, à l’intérieur de la nouvelle épicerie Amazon Go sur Capitol Hill à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon Go va faire l’épicerie complète.

Deux ans après le lancement d’une chaîne de dépanneurs sans caisses ni lignes de caisse, Amazon ouvre son premier magasin «Amazon Go Grocery» à Seattle mardi matin, élargissant ainsi l’empreinte pour les achats de type surveillance et signalant un défi plus grand au monde plus large de vente au détail de briques et de mortier.

Les débuts sont également la réponse à un mystère de longue date concernant l’espace de 7 700 pieds carrés, situé au 610 E. Pike Street, dans le quartier de Capitol Hill à Seattle. Les plans d’Amazon pour la propriété sont en suspens depuis longtemps. L’automne dernier, la société a confirmé que son équipe Amazon Go «effectuait des tests internes» sur place, mais a refusé d’en dire plus jusqu’à présent.

. a eu un aperçu du magasin lors d’un récent aperçu des médias, entrant en scannant une application pour smartphone et en se promenant dans les allées du magasin entièrement approvisionné. Les banques de caméras et de capteurs au-dessus de la tête surveillent tout ce qui se trouve dans un panier d’achat, à l’aide de l’intelligence artificielle – rendant inutile le rituel à l’ancienne de numérisation et de paiement sur un stand de paiement. Les articles sont facturés au compte Amazon d’un acheteur peu de temps après avoir traversé la sortie.

Amazon Go Grocery est suffisamment grand pour proposer des paniers d’achat. (Photo . / Kurt Schlosser)

Mis à part la plus grande taille, le concept est très similaire aux dépanneurs Amazon Go qui ont ouvert leurs portes au public à Seattle en janvier 2018. Amazon Go s’est étendu à 25 emplacements dans des villes telles que San Francisco, Chicago et New York. Ce concept plus petit, d’une taille comprise entre 450 et 2 700 pieds carrés, a inauguré une ère de magasinage à emporter.

“Ce qu’Amazon Go a fait pour les quartiers d’affaires centraux – comme le localiser très près de l’endroit où les gens travaillent pour pouvoir prendre le petit déjeuner, le déjeuner, des collations – Amazon Go Grocery fait la même chose, mais plus près de chez nous”, a déclaré Dilip Kumar, vice-président de Vente physique et technologie pour Amazon. «C’est un nouveau format, ce n’est pas seulement un Amazon Go plus grand. C’est une sélection beaucoup plus étendue qui répond à ce que les gens recherchent pour faire leurs courses. “

Ce qu’Amazon cherche est une autre réponse au commerce de détail traditionnel, où il tire parti de la commodité et de la technologie dans une industrie d’épicerie américaine de 675 milliards de dollars. Le géant de la technologie a récupéré Whole Foods en 2017 dans le but de prendre les empreintes de pas importantes de Walmart, Target, Kroger et d’autres. Ces entreprises ont constamment répondu aux poussées numériques d’Amazon concernant la commande et la livraison d’épicerie en ligne.

Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au dernier trimestre dans sa catégorie de magasins physiques, qui comprend les magasins Whole Foods et Amazon Go.

Les acheteurs scannent un code QR dans l’application Amazon Go sur leur smartphone lors de leur entrée. (Photo . / Kurt Schlosser)

Kumar a refusé de dire combien de magasins d’épicerie Amazon Go viennent, où le prochain pourrait être, ou s’ils auront tous la même taille. Les plans pour un concept d’épicerie encore plus grand à Los Angeles et ailleurs sont entièrement «autre chose», a-t-il dit, mais il aime ce qu’ils ont construit en premier à Seattle.

“Je pense que cela correspond au quartier, c’est la bonne taille”, a déclaré Kumar. “C’est un défi intéressant de pouvoir s’adapter à toute la sélection qui intéresserait les gens, dans un magasin.”

Quelle que soit la taille, la poussée continue vers la technologie et l’automatisation alimentera certainement le débat en cours autour du remplacement des travailleurs humains par des machines. Amazon Go Grocery emploiera seulement une poignée d’associés.

Après être entré dans le nouveau magasin à travers les kiosques qui scannent le code QR d’un smartphone, un spectacle familier accueille les acheteurs d’épicerie traditionnels: une ligne de paniers d’achat prêts. Des sacs à provisions verts gratuits sont également proposés.

Des centaines de caméras dans le plafond au plafond constituent la composante technologique clé du concept de sortie de caisse, et elles sont mises à rude épreuve dans la section des produits, où une variété de fruits et légumes à prix individuel est disponible.

“La plupart des choses chez Amazon Go sont emballées, ou ce sont des articles uniques comme une canette de Coca-Cola”, a déclaré Kumar. “Mais ici, les gens achètent des pommes de terre ou achètent des oignons – il y a beaucoup plus de navigation et de fouille qui ont tendance à se produire. C’est ce qui rend ce problème beaucoup plus compliqué. “

L’étiquette 365 de Whole Foods identifie les produits biologiques du magasin. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le but d’Amazon est de générer des reçus précis, peu importe la durée pendant laquelle vous vous tenez au-dessus des avocats ou des pommes, en les déplaçant et en les ramassant avant de choisir trois, puis de changer d’avis à deux.

Les caméras surveillent ces «interactions» avec le produit et savent exactement ce qui est retiré des étagères et remis en place. Permettre aux gens de faire ce type de «magasinage réfléchi» fait partie du concept Go Grocery de faire en sorte que les clients n’aient rien à faire contre nature en ce qui concerne la façon dont ils font leurs achats.

“Ils ont l’habitude de voir les produits [a traditional] façon “, a déclaré Kumar, en plaisantant sur la façon dont il est presque nécessaire, en tant qu’acheteur, de se faire asperger par les brumisateurs dans la section de la laitue.

Le Dilip Kumar d’Amazon montre certains des légumes frais dans la section des produits. (Photo . / Kurt Schlosser)

Kumar a qualifié une section de produits robustes de la marque de toute bonne épicerie, et Amazon Go Grocery s’approvisionne en produits biologiques dans les mêmes fermes qui fournissent des aliments entiers. Son label biologique 365 est en évidence.

Les allées montantes et descendantes dans le magasin – il y a 5000 articles uniques – les marques nationales sont mélangées avec les favoris locaux qu’Amazon pense que ses clients du quartier s’attendraient à ce que le magasin stocke.

Il n’y a pas de comptoir de viande ou de fruits de mer et aucune préparation de nourriture sur place. Le poisson, le poulet et les produits de boeuf sont apportés plusieurs fois par semaine, emballés individuellement. La signalisation près des caisses conseille les clients sur les différences entre les coupes de viande ou les fruits de mer sauvages par rapport aux poissons d’élevage. Il y a aussi une zone de fromage artisanal où les gens peuvent obtenir le même type d’éducation rapide via la signalisation plutôt que par un fromager humain.

Une allée présentant un assortiment d’articles essentiels à l’épicerie comprend des fournitures pour animaux de compagnie, à gauche. (Photo . / Kurt Schlosser)

Il n’y a pas de comptoir de viande ou de fruits de mer, mais les produits frais sont constamment stockés. (Photo . / Kurt Schlosser)

Dans une allée contenant d’autres produits d’épicerie essentiels et des fournitures ménagères, comme des produits de nettoyage et du déodorant, il y a aussi de la nourriture pour animaux, des friandises, des jouets et de la litière pour chats.

“Un magasin ne serait pas complet si vous n’aviez pas vraiment une ode aux animaux de compagnie”, a déclaré Kumar. “À Seattle, c’est un incontournable.”

Et c’est une autre indication qu’Amazon Go Grocery va au-delà d’Amazon Go.

À l’arrière du magasin, la nature plus rapide de ce que Amazon aime dans son concept Go est plus facilement visible. C’est ici que se trouvent les pâtisseries fraîches – beignets, bagels, beignets et plus – et les stations de café et expresso en libre-service. Il y a une section importante sur l’alcool – où vous rencontrerez un humain qui doit vérifier votre identité. Et au coin de la rue se trouve une grande section intitulée «Repas simplifiés» qui s’adresse à l’acheteur de dîner avec des plats principaux comprenant des pâtes, de la salade, de la pizza, des sushis et plus encore.

Ce qui a été pris à la fin de la journée a été un facteur déterminant dans la décision d’Amazon d’étendre Go à l’épicerie, plus près de l’endroit où les gens vivent.

Les plats cuisinés chez Amazon Go Grocery sont destinés à répondre: «Qu’est-ce que pour le dîner?» (Photo . / Kurt Schlosser)

Et les gens vivent certainement dans cette partie de Seattle, où le quartier de Capitol Hill, comme beaucoup à travers la ville, a vu un boom de la construction d’appartements alors que les techniciens et autres cherchent un logement près du centre urbain. Le magasin lui-même se trouve en dessous de cinq étages d’appartements et les blocs qui l’entourent présentent de nouveaux bâtiments similaires.

La superficie totale de l’emplacement, y compris l’espace pour le stock arrière et plus, est de 10 400 pieds carrés. Mais le magasin ne servira pas de plaque tournante pour la livraison d’épicerie, a déclaré la société.

Et cela ne remplacera pas Whole Foods ou d’autres méthodes que les acheteurs apprécient parce qu’Amazon a déclaré qu’il s’était rendu compte que les clients souhaitaient faire leurs achats de différentes manières pour une variété de besoins différents.

“Certaines personnes veulent que leur nourriture soit livrée, certaines personnes veulent faire du shopping chez Whole Foods, certaines personnes veulent faire leurs courses dans un autre type de magasin”, a déclaré Kumar. «La chose la plus importante que les gens disent, c’est qu’ils n’ont pas assez de temps pour faire tout ce dont ils ont besoin. L’un des éléments clés sur lesquels nous indexons toujours est la façon dont nous pouvons offrir la commodité que les clients attendent dans les endroits où ils se trouvent. »

Amazon Go Grocery au 610 E. Pike St. est ouvert du dimanche au jeudi, de 7 h à 23 h, et le vendredi et le samedi, de 7 h à minuit. Le parking souterrain est gratuit pendant une heure.

Découvrez plus de photos:

Le refroidisseur de bière à l’intérieur d’une section remplie de choix d’alcool. (Photos . / Kurt Schlosser)

Un assortiment de marqueurs d’étagère avertit les acheteurs de prix réduits ou d’offres limitées.

Stations de café en libre-service près de l’avant du magasin.

La signalisation près du poisson, de la volaille emballés et plus explique ce qui est quoi.

La section des fromages artisanaux contient également des explications sur les types de fromages.

Il n’y a pas de boulangerie, mais des produits frais arrivent tous les jours.

Les acheteurs scannent leurs smartphones pour entrer dans le magasin et les chariots sont prêts.

Dilip Kumar d’Amazon montre les sacs gratuits avec la marque verte d’Amazon Go Grocery.

Amazon Go Grocery est situé sur East Pike Street entre les avenues Belmont et Boylston.