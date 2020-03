Le géant de la technologie propose une sélection thématique au dernier concept de vente au détail physique – .

Amazon Pop Up à Seattle propose une sélection d’articles de literie AmazonBasics pour son thème d’ouverture. (Photo . / Kurt Schlosser)

Amazon ouvre les portes de son dernier concept de vente au détail vendredi à Seattle avec l’arrivée d’Amazon Pop Up, une expérience de magasinage rotative où les clients peuvent se familiariser avec une sélection thématique d’articles.

Le magasin au 2101 Westlake Ave. est à la base de re-Invent, la nouvelle tour de bureaux de grande hauteur d’Amazon, et est à côté d’Amazon 4 étoiles, une autre offre de vente au détail physique du géant de la technologie. L’ouverture Pop Up survient une semaine seulement après le début d’Amazon Go Grocery, la première expérience d’épicerie à grande échelle sans caissier de l’entreprise, dans le quartier de Capitol Hill à proximité.

Amazon Pop Up ne s’appuie pas sur le travail de sorcellerie et de caméra de haute technologie des magasins Go. . a examiné cette semaine les os élégants et relativement nus mis en place et les clients devront payer à une caisse enregistreuse avant de quitter – à moins qu’ils choisissent simplement d’utiliser l’application Amazon pour scanner un code QR et acheter un article pour la livraison.

Il s’agit avant tout de permettre aux clients de «sentir, toucher et voir» avant d’effectuer un achat.

Les clients peuvent consulter un matelas et des surmatelas ainsi que des couvertures, des draps et plus encore. (Photo . / Kurt Schlosser)

Les acheteurs vérifient dans un registre plutôt que de simplement sortir comme ils le font dans les magasins Go. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le thème actuel est «Tout dort. From A to Zzz »et propose une sélection de literie de marque AmazonBasics comprenant des draps, des couettes, des couvertures et des articles de rangement pour la chambre. Il y a un matelas et des couvre-matelas sur l’écran ainsi que divers appareils Amazon, y compris des haut-parleurs intelligents Echo et le dernier bâton Fire TV et tablette Fire. Tous les articles sont disponibles en ligne.

Les étiquettes de prix numériques sur les étagères peuvent être mises à jour automatiquement et elles comportent une évaluation en étoile de tout article particulier ainsi qu’une carte d’accompagnement avec une évaluation exceptionnelle d’un client Amazon. La boutique organise une promotion en magasin de 20% pour marquer l’ouverture.

L’espace de 1 100 pieds carrés n’est pas complètement rempli en ce moment. D’autres emplacements Amazon Pop Up «flottent» généralement dans les centres commerciaux, et la boutique de Seattle a beaucoup d’espace vide au début, avec l’affichage de la literie situé au milieu du magasin. Des constructions plus importantes suivront, a déclaré un porte-parole de la société.

Les acheteurs de Pop Up peuvent scanner les codes QR dans la boutique pour obtenir plus d’informations ou commander un article sur Amazon.com. (Photo . / Kurt Schlosser)

Le sixième emplacement fait suite à des ouvertures à Glendale, en Californie, à Lone Tree, au Colorado, à Skokie, en Illinois, à Las Vegas et à The Woodlands, au Texas.

L’année dernière, Amazon a fermé près de 90 magasins «pop-up» dans des centres commerciaux aux États-Unis qui présentaient les appareils de l’entreprise. Peu de temps après, la société a tranquillement commencé à promouvoir le nouveau concept, alors appelé Presented by Amazon. Les nouveaux magasins Pop Up, a déclaré la société, ne sont pas une renaissance des kiosques d’appareils fermés. Les magasins à thème ont repris le nom Pop Up en novembre 2019.

Les thèmes dans d’autres magasins ont inclus des caméras et des accessoires, une expérience immersive du Food Network, le 50e anniversaire de Barbie, Marvel’s Avengers, Fisher Price «Let’s Be Kids», une salle de lecture Audible, des sélections de la liste des jouets des fêtes de Disney, et plus encore.

Une carte d’affichage présente un examen d’un article d’un client Amazon. (Photo . / Kurt Schlosser)

L’accent mis par le Pop Up sur un thème particulier différencie le concept du 4 étoiles, qui présente une grande variété de favoris des clients.

L’empreinte croissante d’Amazon sur les magasins physiques de tous types s’inscrit dans le mantra récurrent de l’entreprise, à savoir qu’elle souhaite offrir aux clients des options en ce qui concerne leurs préférences d’achat, que ce soit en ligne ou en personne, avec ou sans expérience de paiement.

Selon le site Web du géant de la technologie, la société dispose de 26 emplacements Amazon Go ouverts, à venir ou en cours de rénovation, 23 magasins Amazon Books, 21 emplacements Amazon 4 étoiles, six Amazon Pop Ups et deux installations AmazonFresh Pickup . De plus, il y a la nouvelle épicerie Amazon Go et le réseau de magasins Whole Foods. Amazon a enregistré un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars au dernier trimestre dans sa catégorie de magasins physiques.

Amazon Pop Up à Seattle est ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 20 h. et dimanche de 11 h à 19 h

Le magasin Amazon Pop Up est à côté de l’Amazon 4 étoiles au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)