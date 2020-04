Le géant Google pense également à un appareil pliable

Selon les dernières rumeurs, le colosse aussi Google travaillerait sur son idée de dispositif de pliage, avec affichage flexible. un brevet sorti il ​​y a quelques jours aux États-Unis, imaginez un appareil capable de prendre des configurations de type tablette, ordinateur portable ou smartphone.

Il réfléchit également aux modes intermédiaires “rideau”, basés sur l’angle de pliage qui se forme entre les deux moitiés. Découvrons tous les détails disponibles sur ce brevet.

Google pense à un appareil de pliage polyvalent

Le document sur le net se concentre sur diverses solutions et technologies pour la réalisation de charnières qui sont non seulement suffisamment stables pour maintenir les angles requis par l’utilisateur, mais en même temps capables de communiquer leur valeur au système d’exploitation, afin qu’il puisse adapter l’interface en conséquence.

Un détail intéressant est que l’inventeur est Wen Shian Lin, qui auparavant il était un employé de HTC. Le géant de Mountain View a acheté la majorité de la division des smartphones du fabricant chinois qui vient d’être mentionné, pour un total de 2000 personnes, il y a seulement quelques années.

Pour le moment, le géant est resté en marge de la question des écrans flexibles, laissant à d’autres fabricants, comme Samsung avec son Z Flip, Huawei et Motorola, le fardeau de découvrir ces appareils. Google fait cependant fourni le support logiciel indispensable, optimisant Android pour cette nouvelle technologie. À ce jour, il est raisonnable de penser que tôt ou tard, Google prendra également la première ligne avec son propre dispositif de pliage, même si on ne sait pas quand. Nous devons juste attendre plus de rumeurs.