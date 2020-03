Le gestionnaire de tâches de choses fonctionne maintenant avec plusieurs montres Apple, aucun iPhone requis

Cultured Code propose aujourd’hui une mise à jour majeure de Things sur Apple Watch. La nouvelle version du gestionnaire de tâches fonctionne enfin avec plusieurs montres Apple. Cette limitation rendait les choses pour Apple Watch inutilisables lors de l’utilisation d’une deuxième Apple Watch pour le suivi du sommeil.

La plus grande histoire est sous le capot. Things pour Apple Watch a été complètement réécrit pour synchroniser directement Things Cloud.

La refonte majeure de l’application watchOS signifie désormais que Things for Apple Watch n’a plus besoin de l’iPhone pour synchroniser les tâches. La nouvelle synchronisation de l’application de montre est indépendante, tout comme les versions Mac, iPhone et iPad.

Depuis le Nouvel An, nous travaillons sur une grande mise à jour – et il s’agit de moderniser les choses pour Apple Watch. Toutes les parties internes de l’application ont été reconstruites, elle se synchronise maintenant directement avec Things Cloud et nous avons ajouté des fonctionnalités très demandées!

La synchronisation directe avec Things Cloud est bien supérieure à l’implémentation précédente, et nous ne pourrions pas être plus excités de mettre cela entre vos mains.

Même lorsque vous êtes loin de votre téléphone, la montre se synchronise instantanément avec le cloud et vous pouvez être sûr que vous consultez toujours les dernières données.

Lorsque vous saisissez un projet, par exemple, ou une tâche avec une liste de contrôle, vous n’aurez plus à attendre que ce contenu se charge. Tout est déjà sur votre montre et prêt à partir.

Nous avons également amélioré la qualité des données sur le cadran de la montre. Étant donné que votre téléphone et votre montre sont désormais synchronisés avec le cloud, nous sommes libres de choisir les données les plus récentes et de les afficher dans votre complication. Après tout, vous voulez être sûr lorsque vous regardez votre poignet que les informations sont à jour.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de l’application, citons la prise en charge de Scribble, une fonctionnalité que je souhaite depuis longtemps, la possibilité d’ajouter des tâches à la section Aujourd’hui par défaut au lieu de la boîte de réception, et la possibilité de déplacer des tâches d’aujourd’hui à n’importe quand.

Things pour iPhone et Apple Watch, iPad et Mac crée un écosystème solide pour organiser des projets personnels et professionnels, et la nouvelle mise à jour rend l’application Apple Watch encore plus performante.

En savoir plus sur Things from Cultured Code.

