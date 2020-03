Le Google Pixel 4 copierait la 3D Touch éteinte de l’iPhone

Google a annoncé la deuxième mise à jour majeure des fonctionnalités qui atteindra la famille de smartphones Pixel ce mois-ci. Faits saillants, principalement, une “nouveauté” qui sera exclusive aux Pixel 4 et 4 XL, comme les deux modèles accepterait une proposition dont Apple a complètement renoncé sur l’iPhone 11: 3D Touch. En fait, ceux de Cupertino ont commencé à dire au revoir à cette proposition de l’iPhone XR en 2018.

Avant de continuer, il est important de noter que Android 10 a ajouté le support natif de “Deep Press”, une API (Application Programming Interface) qui permet aux développeurs de mesurer la pression sur l’écran pour afficher des fonctions supplémentaires dans leurs applications. Cependant, comme les appareils Android n’intègrent pas la couche de pression dans leur panneau, ceux de Mountain View ils s’aident du machine learning pour identifier quand une plus grande force est appliquée.

Après une longue attente, il semble que finalement “Deep Press” exploitera tout son potentiel dans Pixel 4, comme indiqué dans XDA Developers. Bien sûr, nous attendons de savoir quel type d’interactions seront intégrées. Apriori, il semble que un appui long ne sera plus nécessaire d’utiliser certaines fonctions, car il suffira d’appuyer sur l’écran avec plus de force pour gagner du temps. Son impact n’est peut-être pas trop important, mais ses utilisateurs l’apprécieront.

Une autre nouveauté que la mise à jour présume est la possibilité de déterminer un calendrier d’activation automatique du mode sombre; il sera disponible pour Pixel 2, 3, 3a et 4. En outre, vous pouvez définir règles personnalisées pour, par exemple, désactiver votre sonnerie lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi de votre travail. Les emojis ils ne seront pas laissés pour compte, car leur version 12.1 en ajoutera une bonne poignée.

Le Pixel 4, en plus de recevoir un nouveau geste pour mettre la musique en pause sans toucher l’écran, vous améliorerez la capture des selfies et la luminosité adaptative. Ce dernier permet de dépasser la limite des lentes de l’écran afin d’améliorer la visibilité dans des conditions lumineuses. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités et leur disponibilité en fonction de l’appareil.

