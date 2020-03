Le Google Pixel 4a apparaît sur un panneau d’affichage: 399 $

Les fuites autour du Google Pixel 4a ont été si intenses que nous avons pratiquement pu connaître tous les détails de ce nouveau terminal avant sa présentation officielle.

Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi Google lui-même a décidé de montrer au monde le design définitif du Google Pixel 4a, et l’a fait d’une manière plutôt curieuse: à travers un panneau d’affichage. Je sais ce que vous pensez, comment est-il possible qu’une même clôture montre plusieurs images différentes? Très simple, mes chers lecteurs, car c’est une clôture de affichage numérique.

Ce n’est pas la première fois que Google se tourne vers la signalisation numérique pour proposer un aperçu de son prochain smartphone, Il le faisait déjà à l’époque avec le Pixel 4, un smartphone qui a également fait l’objet de nombreuses fuites qui ont finalement été confirmées.

Google Pixel 4a: dans la lignée de Pixel 4, mais avec des nouvelles

Comme nous pouvons le voir sur les images, il est confirmé que Google a quitté la base de Pixel 4 pour concevoir le Pixel 4a, mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas de nouvelles. Sur le devant, on voit que l’encoche supérieure a disparu au profit d’un petit espace circulaire où la chambre avant est intégrée.

Ce changement vous permet de réduire considérablement les bords de l’écran et d’obtenir un design plus propre et plus attrayant. À l’arrière, nous avons un espace carré où la caméra arrière et le flash LED sont intégrés. Nous n’avons pas de double appareil photo comme dans le Google Pixel 4, mais cela ne signifie pas que les caractéristiques photographiques du Google Pixel 4a ne seront pas intéressantes, en fait, nous pouvons parier sur le contraire.

Pour les plus sceptiques, je veux juste me souvenir quelle est la qualité de l’appareil photo Google Pixel 3, un smartphone qui, comme la plupart de nos lecteurs le savent, n’a qu’un seul objectif.

Sinon, il n’y a pas de développements importants, les informations qui un châssis en plastique et aux spécifications en ligne avec le milieu de gamme actuel: Snapdragon 730G SoC, 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage et un écran de 5,8 pouces avec une résolution FHD +.

Le prix du Google Pixel 4a sera 399 $ dans sa configuration de base. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité pour Google de décider de lancer une variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage.