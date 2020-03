Le Google Pixel 4a est complètement filtré sur vidéo

Le Google Pixel 4a sera la nouvelle itération de la firme Mountain View pour sa gamme de smartphones, qu’il a mise à jour en octobre dernier avec les Pixel 4 et 4 XL. Maintenant, la firme cherche à revitaliser sa proposition de segment de marché intermédiaire avec un appareil plus contenu dans les prestations que ses frères aînés.

Le Pixel 4a, qui avait déjà été filtré fin décembre au travers de quelques recréations réalisées sur la base des conceptions disponibles du même, a été montré à nouveau lundi dernier dans ses premières vraies images.

Google Pixel 4: répéter la stratégie, mais renouveler le design

À cette occasion, cependant, c’est une série de vidéos publiées sur la chaîne YouTube cubaine TecnoLike qui vous permet de voir à la fois l’appareil lui-même et de confirmer plusieurs de ses spécifications internes, faisant ainsi avancer ce que nous pouvons attendre de la marque Mountain Voir dans les prochains mois.

Comme vous avez pu le voir lors d’occasions précédentes, le nouveau smartphone change de design pour intégrer la caméra avant sur le même panneau d’écran, quelque chose qui réduit les trames notoires qui bordaient celle du Pixel 3a. Sa construction continue d’être en plastique, afin de réduire les coûts, et maintient le lecteur d’empreintes digitales dans sa zone arrière.

L’appareil, qui ne sait pas s’il y aura une version XL, dispose d’un écran de 5,81 pouces avec le taux de rafraîchissement habituel de 60 Hz. À l’intérieur il y a un 64 Go de stockage, 6 Go de RAM, processeur Qualcomm Snapdragon 730 et une batterie de 3 080 mAh. Concernant son module photographique, Google maintient dans le Pixel 4a les 8 mégapixels dans la caméra frontale et les 12 MP à l’arrière.

