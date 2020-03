Le Google Pixel 4a fonctionnera beaucoup plus que le Google Pixel 3a

Les fuites que nous avons vues ces derniers jours nous ont permis connaître presque toutes les clés du Google Pixel 4a, Un smartphone milieu de gamme qui succèdera au Google Pixel 3a et qui, comme celui-ci, pariera sur un rapport qualité / prix différentiel avec des fonctionnalités exclusives de la série Pixel qui lui permettra de se démarquer des autres terminaux milieu de gamme équivalents.

En ce sens, je pense que le géant de Mountain View fera la mise au point avec le Google Pixel 4a sur deux fronts principaux: caméra et support Au niveau des mises à jour, bien que l’on ne puisse exclure la possibilité que Google finisse par aller plus loin et prendre d’autres mesures pour améliorer la valeur dudit smartphone au-delà du matériel.

Et en parlant de matériel, nous verrons un grand bond en termes de performances par rapport au Google Pixel 3a. Ceux d’entre vous qui nous lisent quotidiennement savent déjà que, selon les fuites les plus récentes, le Google Pixel 4a aura un Snapdragon 730G SoC, 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage, un net saut bien que pas trop grand par rapport au SoC Snapdragon 670 que le modèle actuel monte.

La clé pour comprendre qu’une énorme amélioration des performances ne réside pas dans le SoC ou la capacité de monter plus de RAM, mais dans le système de stockage. Le Google Pixel 3a utilise le stockage NAND Flash eMMC 5.1et le Google Pixel 4a fera le saut vers la norme UFS 2.1.

Google Pixel 4a: jusqu’à 200% de performances de lecture en plus

Jusqu’à une date relativement récente, le stockage UFS 2.1 était réservé aux smartphones haut de gamme, bien que peu à peu il ait été étendu grâce au déploiement progressif de la norme UFS 3.0. L’arrivée de cette technologie sur le Google Pixel 4a marquera un tournant important, grâce aux vitesses de lecture et d’écriture supérieures qu’elle offre.

Le saut est très grand, à tel point qu’on en parle vitesse de lecture jusqu’à 200% plus rapide et vitesse d’écriture 20% plus rapide. Les chiffres semblent bons “sur papier”, mais qu’est-ce que cela signifie pour l’utilisateur au niveau de l’expérience utilisateur? Eh bien, très simple, que le Google Pixel 4a devrait ouvrir et fermer des applications en moins de temps, et que la fluidité du système sera beaucoup plus grande en général.

Si tout se passe comme prévu, la présentation du Google Pixel 4a aura lieu en mai prochain, même si nous connaissons déjà la plupart de ses spécifications techniques et nous avons même une référence à son prix de vente: 399 $, le même que le Google Pixel 3a.

Je vous rappelle qu’à côté du Google Pixel 4a, il est probable que nous verrons un Version XL, qui devrait conserver sa conception et ses principales spécifications. La seule différence majeure entre les deux sera la taille de l’écran et le prix de vente. Cette version aura un coût approximatif de 449 $.