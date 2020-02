Le Google Pixel 5 pariera sur un nouveau design curieux

La première fuite centrée sur le Google Pixel 5 que nous avons vue le 14 février dernier nous a permis de voir un changement significatif dans la conception du terminal devant le Google Pixel 4, et aujourd’hui, grâce à un nouveau rendu filtré, nous avons eu l’occasion de découvrir que le géant de la vue sur la montagne Il va très au sérieux avec ce nouveau style.

Si vous regardez l’image que nous accompagnons dans l’en-tête de cet article, vous vous rendrez compte que l’arrière de Google Pixel 5 présente un espace en saillie avec une touche arrondie où se trouvera une configuration de trois caméras arrière. Le Google Pixel 4 a également une bosse à l’arrière dédiée au logement de ses deux caméras, mais il a un format carré et c’est plus “discret”, pour autant que ça aille.

Dans l’image que vous trouverez juste en dessous de ce paragraphe, vous pouvez voir l’arrière du Google Pixel 4 et comparer directement. Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un changement plutôt radical en termes de design, même si je dois dire que cela me rappelle beaucoup ce que nous avons vu à l’époque Lumia 1020, et plus tard dans le OnePlus 7T.

Est-ce la conception définitive du Google Pixel 5?

Nous ne pouvons pas le tenir pour acquis, même si nous devons reconnaître que fait beaucoup de sens. Lorsque nous avons vu les premières fuites du Google Pixel 4, nous avons tous douté de son authenticité en raison du “bizarre” qui s’est avéré être cet îlot carré pour positionner les deux caméras arrière, mais au final, cela a fini par être le design définitif.

Dans ce cas, la filtration a été résolue, encore une fois, difficile à croire, mais au fond, elle a également beaucoup de sens. Ce n’est pas un design vraiment bizarre, en fait Il a déjà été implémenté avec certaines variantes dans d’autres terminaux. Dans ce cas, Google Pixel 5 choisirait de placer l’île dans cette position avec un objectif clair: Évitez les problèmes structurels.

Le meilleur exemple est le OnePlus 7T, un terminal qui a adopté un îlot circulaire à l’arrière situé en haut, en plein centre. Ce fut une mauvaise idée, car cela a généré un point vulnérable, comme nous pouvons le voir dans la vidéo que nous accompagnons à la fin de cet article.

Nous n’avons pas de détails sur les spécifications du Google Pixel 5, mais le passage à une configuration triple caméra serait une évolution naturelle, car avec le Google Pixel 4 une configuration double caméra a été introduite. Il est également prévu qu’il soit livré avec une petite réduction des bords de l’écran et qu’il soit équipé d’un Snapdragon 865 SoC, 8 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.