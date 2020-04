Le Google Pixel 5 utilisera un Samsung Exynos SoC

La présentation du Google Pixel 5 est prévue pour la fin de cette année, bien qu’avec l’augmentation des prix qui ont connu des composants aussi importants que les SoC haut de gamme, nous n’arrêtons pas de voir des rumeurs suggérant un changement de décor significatif de la part du géant de Mountain View.

Je vous mets en situation. Il y a quelques semaines, une fuite présumée est apparue, affirmant que le Google Pixel 5 J’allais utiliser un Snapdragon 765G SoC, une puce milieu de gamme “premium” qui est capable d’offrir un haut niveau de performance et qui donne accès à un ensemble très complet de fonctions avancées, mais avec un prix plus contenu par rapport directement au Snapdragon 865.

Les informations avaient du sens, d’autant plus que le prix du Snapdragon 865 a grimpé en flèche, et qu’en même temps, nous devons ajouter le coût d’achat, séparément, un modem 5G Snapdragon X55. Cependant, de nouvelles informations pointent maintenant dans une autre direction, car elles indiquent que Google pourrait opter pour un Samsung Exynos SoC.

Samsung prépare un SoC personnalisé pour le Google Pixel 5

Non, ce n’est pas l’Exynos 990. Le géant sud-coréen prépare une puce spécialement conçue pour le Google Pixel 5 qui aura une configuration nouvelle générationAutrement dit, il sera prêt à concurrencer le Snapdragon 875 et le Kirin 1020, car il sera fabriqué en Processus 5 nm et il aura un processeur à huit cœurs divisé en:

Deux cœurs Cortex-A78 haute performance.

Deux cœurs Cortex-A76 haute performance avec une consommation plus modérée.

Quatre cœurs Cortex-A55 basse consommation.

Ces huit cœurs pourront fonctionner simultanément, si nécessaire. Le GPU sera un Mali G78 MP20 (20 cœurs graphiques), et l’ISP et l’unité de traitement neuronal (NPU) seront conçu par Google lui-même, ce qui signifie que la société Mountain View donnera à cette nouvelle puce Exynos sa touche personnelle.

Le SoC Exynos 990 n’a pas pu battre le SoC Snapdragon 865 en termes de performances brutes, mais le coût de ce dernier est très élevé, il est donc parfaitement crédible que la société Mountain View ait décidé chercher des alternatives pour empêcher le prix de vente du Google Pixel 5 de monter en flèche, et que vous avez décidé d’avoir Samsung pour cela.

Ce nouveau SoC, avec des cœurs Cortex-A78, un GPU de nouvelle génération et des FAI et NPU personnalisés, devrait être en mesure de fournir un bond en avant dans le niveau de performance sans renoncer à une bonne efficacité énergétique, grâce au passage au procédé 5 nm.