Le Google Pixel 6 aura un SoC entièrement personnalisé

Il reste encore plus d’un an avant l’arrivée du Google Pixel 6, un terminal qui succèdera au Google Pixel 5, dont la présentation est prévue pour la fin de cette année (octobre, probablement), mais la fuite d’informations a déjà commencé, et nous avons une rumeur assez intéressante qui correspond en fait à ce que nous avons vu à l’époque dans cet article.

Nous l’avons déjà avancé ce matin, et maintenant nous avons nouveaux détails qui nous permettent d’étendre un peu plus les informations que nous vous avons données sur le nouveau SoC que le Google Pixel 6 utilisera.

La source de cette nouvelle assure que le géant de Mountain View continuez à développer votre propre SoC, et qu’il est déjà dans un état si avancé qu’il peut être implémenté sans problème dans le Google Pixel 6, un smartphone qui, comme nous l’avons indiqué, n’arrivera que l’année prochaine. Je sais ce que vous pensez, et pourquoi ne pas l’utiliser sur Google Pixel 5? Eh bien, très simple, car ce n’est pas encore fini.

Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais en réalité, c’est une décision naturelle et très réussie pour Google qui, en fait, le rapprocherait encore plus de la stratégie actuellement suivie par Apple. La société Apple utilise ses propres SoC de la série A, grâce auxquels elle est complètement différente des terminaux à puce Snapdragon, offrant des performances supérieures à la fois au niveau du processeur et du processeur graphique.

Nous devons également nous rappeler que Google a déjà franchi une étape importante vers le développement de puces personnalisées avec Noyau visuel, une solution qui a permis aux terminaux Pixel d’offrir des capacités photographiques exceptionnelles. Avec la création de ses propres SoC, la société Mountain View ferait mieux de différencier ses terminaux, comme Apple le fait avec ses iPhones, et pourrait éviter le coût élevé du Snapdragon haut de gamme.

Quels avantages un Google Pixel 6 offrirait-il avec un SoC personnalisé?

Le plus évident que nous avons déjà mentionné, des performances supérieures grâce à l’utilisation de couches de personnalisation sur les architectures ARM que nous connaissons tous, bien que je ne sache pas comment Google va résoudre le problème du GPU. A priori, le plus simple serait de recourir aux Technologies de l’Imagination et d’utiliser un PowerVR, mais ils pourraient aussi choisir de donner une touche aux solutions maliennes de dernière génération.

En plus de la performance, nous aurions la question du prix. Le coût du Snapdragon 865 a grimpé en flèche, et si nous ajoutons à cela le coût supplémentaire de l’ajout d’un modem Snapdragon X55 les dépenses totales montent en flèche. La conception d’un SoC personnalisé pourrait aider Google à réduire ses coûts, lui permettant, en théorie, de maintenir le prix du Google Pixel 6 à un niveau plus contenu.

Enfin et surtout, nous pouvons également nous une plus grande efficacité et introduire des solutions plus avancé. Par exemple, Google pourrait intégrer dans ce SoC une unité de traitement neuronal entièrement personnalisée pour améliorer les performances de travail avec les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Étant donné que les premières rumeurs indiquaient l’utilisation possible par Google d’un SoC Exynos, je pense qu’il est possible que ce SoC personnalisé soit en cours de développement. en collaboration avec Samsung. C’est une intuition, mais je pense que cela a beaucoup de sens. Ensuite, nous vous laissons une liste avec les spécifications possibles de ce nouveau SoC qui sera intégré au Google Pixel 6:

Processeur à huit cœurs avec structure big.LITTLE.

Deux cœurs Cortex-A78 haute performance.

Deux coeurs Cortex-A76 équilibrés à haute fréquence.

Quatre cœurs Cortex-A55 basse consommation.

GPU Mali sans préciser avec 20 coeurs graphiques.

Capteur d’image personnalisé.

Nouvelle unité de traitement neuronal personnalisée hautes performances.