Le gouvernement de Dubaï a 24 cas d’utilisation sur la plate-forme blockchain au cours des trois dernières années

Le gouvernement de Dubaï a enregistré 24 cas d’utilisation de la blockchain au cours des trois dernières années et devrait atteindre son objectif de numériser les voyages des résidents d’ici 2021.

La transformation numérique n’est pas un nouveau concept à Dubaï. Le processus de transformation intelligente de la ville a commencé en 1999 avec la mise en place du gouvernement électronique.

Les stratégies de transformation numérique ont été menées par le gouvernement et les secteurs publics, contrairement à d’autres parties du monde où le secteur privé est en avance et, en même temps, le secteur public définit la vision et stimule l’innovation, ce qui contribue à rallier les secteurs privés .

Wesam Lootah, directeur général de Smart Dubai Government Establishment, la branche technologique du bureau de Smart Dubai, l’entité gouvernementale chargée de la transformation numérique intelligente à l’échelle de la ville de Dubaï, a déclaré TechRadar Middle East que la stratégie blockchain a été lancée en octobre 2016.

«À l’heure actuelle, nous avons des cas d’utilisation dans les domaines de la finance, de l’éducation, de l’immobilier, du tourisme, du commerce, de la santé, des transports et de la sécurité. La blockchain joue un rôle important en éliminant l’utilisation de papier et en passant du manuel à une transaction entièrement numérisée », a-t-il déclaré.

«Les secteurs public, privé et public tirent parti de cette technologie pour créer des transactions fluides. D’ici 2021, le gouvernement de Dubaï mettra en œuvre sa stratégie sans papier. Nous en sommes aux premiers jours et nous continuerons de tirer parti des technologies émergentes. Nous ne nous concentrons pas sur les technologies, mais sur l’impact que ces technologies peuvent créer », a-t-il déclaré.

Dr. Aisha Bint Butti Bin Bishr, directrice générale de Smart Dubai, a déclaré que l’ambition de Dubaï va au-delà de la simple fourniture de technologies avancées et de l’automatisation des tâches.

“L’émirat cherche à s’établir comme une ville intelligente à part entière du futur, à construire un écosystème robuste, intégré et interconnecté où des technologies avancées sont utilisées pour servir les gens et assurer leur bien-être”, a-t-elle déclaré.

L’un des principaux objectifs de la transformation intelligente de Dubaï est la mise en œuvre de la stratégie sans papier de Dubaï d’ici 2021. La stratégie vise à numériser à 100% tous les services gouvernementaux et à offrir ces services aux résidents et aux visiteurs de Dubaï via une seule plateforme mobile.

Au cours des trois à quatre prochaines années, Jyoti Lalchandani, vice-président et directeur général régional de la firme de recherche International Data Corporation Moyen-Orient, Turquie et Afrique, a déclaré que la blockchain sera intégrée dans le calcul et que cela ouvrira une quantité importante d’opportunités.

«La technologie de la blockchain arrivera à maturité lorsque vous aurez des transactions à volume élevé et à faible valeur. Actuellement, une grande partie des investissements dans la blockchain se produisent dans des transactions à faible volume et à forte valeur », a-t-il déclaré.

Bin Bishr a déclaré que Smart Dubai a lancé la blockchain-as-a-service qui permet aux entités gouvernementales de mettre en œuvre des cas d’utilisation sans investir dans des plateformes individuelles.

En outre, Lootah a déclaré qu’une exposition mondiale sur la blockchain serait lancée pendant Expo 2020 et un campus permanent sur la blockchain.

Actuellement, la technologie de la blockchain n’a pas de norme ou de protocole à l’échelle mondiale, mais il a déclaré que Dubaï a annoncé sa politique de blockchain en novembre de l’année dernière qui inclut la gouvernance et le cadre qui aident à atteindre la norme et qu’elle a été développée en collaboration avec toutes les entités privées et publiques travaillant sur les applications blockchain en utilisant les meilleurs benchmarks.

Il a ajouté que Smart Dubai a mis en œuvre les technologies Hyper-Ledger et Ethereum sur sa plateforme.

«Nous nous sommes concentrés sur les défis des implémentations. À l’heure actuelle, il n’y a pas de norme pour la technologie de la chaîne de blocs et aucune procédure d’exploitation à l’échelle mondiale et, malheureusement, les écueils sont nombreux. Si nous ne nous coordonnons pas correctement, il y aurait des doublons de travail et dans certains cas, le réseau pourrait ne pas pouvoir se parler », a-t-il déclaré.