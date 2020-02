Le gouvernement espagnol approuve le taux Google Google »

L’itinéraire du soi-disant taux de Google et sa mise en œuvre en Espagne a subi trop de contradictions. Depuis son approche initiale, qui est venue imposer un peu plus de justice fiscale aux entreprises à valeur ajoutée du réseau, le chemin de son approbation aujourd’hui par le Conseil des ministres a été tortueux, avec notamment une délibération au sein de l’Union Européenne qui s’est terminée par la démission et a pris fin relégués à l’harmonisation, encore à déterminer, dans l’OCDE.

Cependant, bien que l’Europe dans son ensemble ait renoncé à réglementer cette taxe au niveau communautaire, certains pays favorables à sa mise en œuvre ont pris leur propre initiative dans le cadre de leurs compétences en matière fiscale, et certains comme la France ont approuvé et reporté leur perception.

Désormais, et sur les traces de la France, l’Espagne a approuvé la mise en place de la taxe sur les activités numériques ou de la soi-disant “ redevance Google ”, qui taxe l’activité des imprimantes de technologie de médiation (celles qui génèrent de la valeur avec nos données); au fond, les grandes multinationales internet, bien que comme dans le cas de la France précité, reporte sa collecte jusqu’à la fin de l’année.

Selon la vice-présidente aux affaires économiques, Nadia Calviño, cette manœuvre n’est pas une suspension de la taxe, mais simplement un règlement en fin d’année

Les raisons pour lesquelles le gouvernement va reporter la perception de cette taxe sont liées aux pressions, y compris tarifaires, que les États-Unis ont soumises au pays gaulois après l’approbation du taux. Une voie qui pourrait également suivre avec l’Espagne et qui, après la imposition de tarifs sur de nombreux produits d’exportation européens -et qui affectent grandement l’Espagne comme celles de l’huile d’olive- peuvent être un problème lors de la taxation des entreprises américaines auxquelles s’applique le taux Google.

On s’attend à ce qu’une fois le texte final de la nouvelle norme approuvé, il ne varie pas trop en ce qui concerne l’approche et transpose les intentions, désormais vides, de l’Union européenne, toutes en attente d’une harmonisation commune qui devrait arriver des mains. l’OCDE à la fin de l’année. Si les choses ne changent pas par rapport aux intentions précédentes de l’exécutif, le taux de Google aura un taux de 3% qui sera appliqué aux entreprises numériques qui facturent plus de 750 millions d’euros dans le monde avec un chiffre d’affaires de plus de trois millions en Espagne, susceptible de changer une fois le texte final approuvé et en tenant compte des budgets généraux de l’État.

En plus de la grosse technologie, avec le tarif Google, la publicité destinée aux utilisateurs d’une interface numérique sera taxée; la mise à disposition de plateformes permettant aux utilisateurs de localiser d’autres utilisateurs pour échanger avec eux et la vente ou le transfert des données collectées auprès des utilisateurs.

