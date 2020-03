Le gouvernement espagnol prolonge l’état d’alarme de 15 jours

Alors que nous n’avons pas encore respecté même la moitié des quinze premières semaines de détention forcée par l’état d’alerte décrété par le gouvernement le 14 mars, il vient d’être communiqué que ce délai sera prolongé d’au moins 15 jours supplémentaires, en raison de la crise provoquée par le coronavirus.

Lors de sa rencontre ce matin avec les dirigeants régionaux, Pedro Sánchez les a informés de sa décision de prolonger l’état d’alarme de 15 jours. “Le pire reste à venir et limitera nos capacités”, a déclaré le président, qui est apparu à la télévision hier soir pour répéter ce que nous savons tous: la situation empire certainement.

L’Espagne dépasse actuellement 25 000 infectés et 1 400 morts 28 000 infectés et 1 700 morts, et ces chiffres qui sont donnés aujourd’hui reflètent en fait les jours précédents, de sorte qu’ils sont susceptibles d’augmenter de façon exponentielle, comme cela s’est produit jusqu’à présent. En fait, il est prévu que le nombre de personnes infectées augmentera de manière significative, passant de 640 000 tests rapides pour détecter l’infection que le gouvernement a contractée, et qu’il atteindra un million d’ici la semaine prochaine.

L’espoir est dans les personnes qui dépassent l’infection, qui est déjà plus de 2 000 et devrait également croître de façon exponentielle, étant donné que la mortalité par COVID-19 est relativement faible. Mais c’est un combat contre la montre dans lequel tout l’intérêt est mis éviter la saturation des services de santé afin de réduire le taux de mortalité, dont la croissance repose précisément sur la rareté des ressources pour soigner les deux patients.

Quoi qu’il en soit, en Espagne, nous avons au moins 15 jours supplémentaires de mise en quarantaine forcée, qui doit être approuvé dans le cadre d’un processus parlementaire extraordinaire, comme l’exige la loi. Bien que personne ne doute qu’il sera approuvé avec le soutien de la majorité des groupes au Congrès des députés, y compris l’opposition. Il reste à voir si Sánchez doit encore prendre des mesures à valeur ajoutée.

En Italie, grand foyer européen de l’infection, ils ont finalement décidé d’arrêter toute activité productive non essentielle, comme le recommandent les experts chinois venus dans le pays cette semaine. Pendant ce temps, en Espagne, tout est encore à moitié gazeux et 15 jours de plus, il ne semble pas qu’ils vont apporter de solution, si de nouvelles mesures et restrictions ne sont pas imposées.