Le gouvernement étend l’application d’auto-diagnostic de COVID-19 à davantage de communautés autonomes

Le gouvernement espagnol a finalement publié le application officielle pour contrôler les symptômes du coronavirus COVID-19 et tenir la population informée. L’application est basée sur celle utilisée par les habitants de Madrid depuis le 18 mars.

L’application d’auto-diagnostic, appelée COVID-19 Assistance, est disponible à la fois via l’App Store pour iPhone et via Google Play pour les terminaux Android, et répondra aux citoyens des communautés autonomes suivantes:

Canaries

Cantabrie

Castilla La Mancha

Estrémadure

Principauté des Asturies

Par conséquent, il y a déjà six communautés qui utiliseront ce logiciel, qui est également accessible depuis le site dédié à cette fin par le gouvernement.

L’application a été promue par le Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle du Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique, dans un développement public-privé conjoint entre l’administration et certaines entreprises à potentiel technologique et siège en Espagne, comme Carto, ForceManager ou Mendesaltaren et avec le soutien de Telefónica, Ferrovial, Google et Santander bank.

Selon le secrétaire d’État à la numérisation, les données de localisation obtenues à partir du formulaire d’autodiagnostic sont utilisées à des fins épidémiologiques et de contact. En fait, il précise que “l’utilisateur peut refuser l’accès à l’emplacement” s’il l’indique manuellement, mais cette application “ne collecte pas d’informations continues sur l’emplacement des utilisateurs et ne fait pas de géorepérage pour déterminer si le citoyen est à la maison”.

Il existe également d’autres applications dépendantes d’autres communautés autonomesCertains d’entre eux sont les suivants:

STOP COVID19 CAT, développé par la Generalitat de Catalunya.

Couronne Madrid, développé par la Communauté de Madrid.

COVID-19.eus, typique du Pays Basque.

CoronaTest Navarra, pour la Comunidad Foral de Navarra.

GVA répond, qui intègre la résolution des doutes de la Communauté valencienne.

Applications officielles du coronavirus sur Google Play

En outre, il existe une multitude de développements indépendants qui visent à faire leur part dans la gestion de la crise des coronavirus, mais qui peuvent finir par ajouter une couche supplémentaire de confusion. L’une d’elles est l’application Open Coronavirus, qui vise à effectuer une Suivi de masse à la Corée du Sud, utilisant un développement open source qui vise à combiner la réalisation de tests massifs avec la maîtrise des déplacements – cette partie est facultative – pour maîtriser la pandémie sans sombrer l’économie.

Les chiffres du COVID-19 continuent de croître à un rythme soutenu, bien qu’il y ait moins d’une semaine, il semble donc clair que nous entrons dans une nouvelle étape. Tout en limitant son impact en informant la population, le gouvernement reconnaît être examen des guides d’utilisation du masque, également faits maison, dans une situation où, bien que leur efficacité ne soit pas claire, les dommages causés par leur utilisation seraient minimes.

