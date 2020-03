Le gouvernement rouvre les portabilités téléphoniques et gèle les tarifs

Le gouvernement va geler les tarifs de la téléphonie fixe et mobile et rétablir le traitement des portabilités fixes et mobiles interdites pendant l’état d’alarme en Espagne pendant la crise des coronavirus, selon le journal La Información, qui a confirmé mardi les médias en ligne ZonaMovilidad.

L’exécutif, au sein d’une équipe dirigée par la vice-présidente des affaires économiques et de la transformation numérique Nadia Calviño, aurait achevé la rédaction de un décret qui empêche les télécoms espagnoles d’augmenter les prix des services déjà contractés en téléphonie mobile et fixe.

Réponse aux consommateurs, avec une limitation: pas de déplacement

Dans le même temps, les utilisateurs récupéreraient le possibilité de changer d’opérateur, mais oui, toujours à distance. Les établissements téléphoniques voient encore leur activité limitée à l’activité liée à la réparation et à l’entretien des lignes. Par conséquent, s’il n’y a pas de surprise, une flexibilité sera accordée, permettant portabilités fixes tant qu’elles n’impliquent pas de déplacement technicien à domicile.

La mesure, qui aurait été approuvée lors du conseil des ministres de mardi, serait le résultat de la collaboration de l’équipe de Calviño avec le ministère de la Consommation dirigé par Alberto Garzón. Il obligera les entreprises à garder les prix de l’offre initiale, même en cas de remises liées à une maturité pendant l’état d’alarme étendu. Les lignes concernées incluraient à la fois des modalités contractuelles et prépayées.

Comme Rubén Sánchez, porte-parole de l’organisation de consommateurs Facua, l’a déclaré ce matin, cette double mesure sera la réponse du ministère de la consommation aux réclamations contre les inconvénients de paralyser les portabilités pendant l’état d’alarme.

Selon La Información, Facua a rencontré la semaine dernière le deuxième vice-président Pablo Iglesias pour évoquer la possibilité d’une modification des conditions contractuelles par les opérateurs dans la réglementation en vigueur jusqu’à présent. Ainsi, les contrats de permanence qui se terminent tant que l’état d’alarme dure, ils ne pourront pas durcir les conditions pour leurs utilisateurs, comme certains l’avaient dénoncé publiquement.

Cette mesure se joindrait à beaucoup d’autres annoncées aujourd’hui – Calviño ciblait un total de 11 ministères impliqués – qui tentent atténuer les dommages aux économies les membres de la famille et les groupes de citoyens et de consommateurs les plus vulnérables.

👇 Plus en Hypertextuel