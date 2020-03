Le gouvernement suivra les téléphones portables pour analyser l’expansion du coronavirus

Il en parle depuis des jours, voire des semaines, mais il sera finalement mis en pratique, après que l’ordonnance aura été publiée au BOE tard ce samedi: le gouvernement espagnol suivra les téléphones portables des citoyens pour lutter contre le coronavirus de divers fronts.

Selon différents médias, la mesure sera réalisée avec la collaboration des principales compagnies de téléphone du pays et il sera consacré dans un premier temps à l’étude des voies possibles de propagation du virus, afin de concevoir un modèle efficace de lutte contre la contagion en fonction des mouvements de la population.

Pas plus tard qu’hier, le Premier ministre a annoncé le durcissement des mesures de confinement pendant l’état d’alarme prolongé avec paralysie de l’activité économique non essentielle jusqu’au 9 avril. Faute d’expliquer en détail en quoi consiste ce dernier, le plan de surveillance a déjà été mis en œuvre par la géolocalisation des mouvements populaires.

Le Secrétaire d’État à la numérisation et à l’intelligence artificielle du Ministère des affaires économiques et de la transformation numérique sera l’entité chargée de préparer un rapport dont les données seront utilisées par le Ministère de la santé. pour développer une application avec laquelle «effectuer l’auto-évaluation de l’utilisateur, sur la base des symptômes médicaux signalés, sur la probabilité d’être infecté par Covid-19, fournir des informations à l’utilisateur sur le virus et fournir des conseils pratiques et des recommandations pour les actions à suivre selon l’évaluation », comprend le BOE.

Ils insistent sur le fait que la mesure n’est pas punitive, c’est-à-dire qu’elle ne se concentrera pas sur la persécution de ceux qui se jettent dans l’isolement, mais plutôt sera consacré uniquement à faciliter la surveillance de l’expansion des coronavirus et que les données collectées seront totalement anonymes. Il s’agit en fait d’une mesure similaire à celle déjà entreprise par l’Institut national de la statistique avec la faveur des opérateurs, mais sans l’approbation des utilisateurs.

Pour sa part, la Commission européenne met également en œuvre sur le territoire communautaire une mesure d’égalité promue par le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, Telefónica et sept autres opérateurs de télécommunications, qui fourniront des données avec le même objectif: aider à surveiller l’expansion du coronavirus.

Image: Pixabay