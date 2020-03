Le gouverneur de Washington évite la règle du «refuge sur place», mais avertit les citoyens qu’ils n’en font pas assez – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee prend la parole lors d’un événement 2018 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a surpris de nombreux vendredi lorsqu’il a choisi de ne pas ordonner aux résidents de «s’abriter sur place» comme l’ont fait la Californie et New York en réponse à la pandémie de COVID-19.

Inslee a plutôt utilisé la conférence de presse pour implorer les Washingtoniens d’éviter volontairement d’interagir les uns avec les autres alors que le système de santé se prépare à une recrudescence de patients aux prises avec le coronavirus.

«Nous avons besoin de bénévoles puissants dans l’État de Washington», a déclaré Inslee. «Nous avons besoin que tout le monde se porte volontaire pour faire partie de cette armée. Si nous le faisons, nous pourrions être en mesure d’éviter les décisions supplémentaires que d’autres États ont prises. »

Les routes à péage à Washington montrent une baisse «relativement régulière» des déplacements, a déclaré Inslee. Mais les données du Département des transports de Washington montrent que certaines routes affichent des baisses de trafic de 20 à 40% ou moins, ce qui, selon Inslee, «ne suffit pas».

“Il est clair que nous avons trop d’interactions sociales dans notre état”, a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière semaine, Inslee a ordonné la fermeture d’écoles, de bars, de restaurants, de gymnases et d’autres installations de loisirs pour empêcher le virus de devenir incontrôlable. Les grands événements sont temporairement interdits dans l’État, tout comme la plupart des types de petits rassemblements. Le gouvernement fédéral demande aux gens de tout le pays d’éviter de se rassembler en groupes de plus de 10 personnes.

Inslee a déclaré que les fermetures à grande échelle de Washington atteignent bon nombre des mêmes objectifs que les mandats de mise en place d’abris mis en place par d’autres États.

«Si vous expliquez vraiment ce que ces commandes ont été, nous avons en fait fait une partie substantielle de cela en fermant nos écoles et nos restaurants et nos installations de divertissement … nous examinons ces données pour déterminer le moment où cela pourrait être logique de le faire [shelter in place]. Lorsque nous faisons cela, nous devons également être chirurgicaux dans les emplois essentiels qui se poursuivent », a-t-il déclaré.

Plus de 1 500 personnes dans l’État de Washington ont été testées positives pour le virus et les responsables déclarent qu’il est vital que les résidents minimisent autant que possible leurs contacts les uns avec les autres pour empêcher ces chiffres de monter en flèche. Inslee a déclaré lors de la conférence de presse que des mesures plus radicales pour faire respecter cette demande sont toujours sur la table.