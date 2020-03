Le gouverneur de Washington ordonne de «rester à la maison, de rester en bonne santé» pour ralentir la propagation du COVID-19 – .

Le gouverneur Jay Inslee donne une adresse lundi soir, ordonnant aux résidents de rester à la maison au milieu de l’épidémie de COVID-19. (Photo via le gouverneur Jay Inslee / Medium)

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a ordonné lundi à tous les résidents, à l’exception des travailleurs essentiels, de rester chez eux pendant au moins deux semaines, la mesure la plus stricte pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 dans l’État jusqu’à présent.

L’ordonnance s’applique à tous les rassemblements, y compris les mariages et les funérailles. Les entreprises non essentielles qui ne peuvent pas fonctionner par télétravail doivent fermer dans les 48 heures. Les entreprises peuvent demander à l’État que le statut essentiel reste ouvert. Les Washingtoniens sont toujours autorisés à se promener et à passer du temps à l’extérieur tant qu’ils restent à six pieds des autres.

Inslee a hésité à émettre une telle ordonnance, tout comme l’ont fait la Californie, New York et d’autres juridictions. Il a déclaré lors d’une allocution lundi, “nous avons réfléchi et délibéré à faire ces choix très difficiles … mais les gens ne pratiquent toujours pas ces précautions et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons prendre ces mesures.”

L’ordonnance ne s’applique pas aux services d’urgence, à la fabrication, à l’alimentation et à l’agriculture, au transport ou aux services financiers. Les épiceries, les pharmacies et les services de livraison de nourriture resteront ouverts, tout comme le cannabis, les spiritueux et les dépanneurs. Inslee a déclaré qu’il s’attend à une participation volontaire, mais a souligné que l’ordonnance «est exécutoire par la loi».

Les derniers chiffres du ministère de la Santé de Washington révèlent que 2221 personnes ont été testées positives pour le COVID-19 et 110 personnes sont mortes du virus dans l’État. Le coronavirus se propage rapidement aux États-Unis, l’État de Washington étant le plus durement touché.

En vigueur immédiatement, tous les Washingtoniens doivent rester chez eux à moins qu’ils ne poursuivent une activité essentielle.

Ceux-ci comprennent:

➡️ Épicerie

➡️ Rendez-vous chez le médecin

➡️ Obligation de travail essentielle

24 mars 2020

La pandémie fait bouillonner les marchés financiers, ferme les petites entreprises, réduit les revenus des travailleurs de l’économie des concerts et oblige les startups à prendre des décisions difficiles.

Quelques heures avant la conférence de presse d’Inslee, la marque de cannabis numérique basée à Seattle, Leafly, a annoncé 91 licenciements. L’entreprise a supprimé plus de la moitié de son personnel cette année.

Boeing a commencé à fermer ses portes dans la région de Seattle lundi après la mort d’un employé à cause du virus.

La semaine dernière, le Pacific Science Center a laissé plus de 300 personnes partir. Pendant ce temps, la startup de co-travail The Riveter et le service de location de vêtements Armoire utilisent une politique de l’État de Washington qui permet aux entreprises de mettre leurs employés en licenciement temporaire, ce qui permet aux travailleurs de percevoir des allocations de chômage dans l’attente de retourner au travail.

Washington @GovInslee a cité un poème de Walt Whitman à la fin de son discours ce soir, émettant la nouvelle ordonnance de l'Etat "Stay Home".

24 mars 2020

Washington a connu un certain succès dans la réduction des déplacements des citoyens en fermant des restaurants, des bars et des installations de loisirs. Les grands employeurs de l’État – comme Microsoft et Amazon – ainsi que les petites entreprises demandent à tous les employés qui peuvent faire du télétravail de le faire. Mais les villes sous abri à domicile, comme San Francisco et New York, ont connu une baisse d’activité plus forte que Seattle.

“Je fais ce choix difficile en sachant qu’il va ajouter aux difficultés économiques et familiales que beaucoup de notre État ressent déjà alors que nous essayons de ralentir et de faire reculer cette pandémie … nous voulons revenir à la normale dès que possible”, a déclaré Inslee.