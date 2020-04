Le gouverneur de Washington proroge l’ordre de «rester chez lui» pour un mois supplémentaire, dit que c’est «absolument le plus tôt» que l’État pourrait rouvrir – .

Le gouverneur de Washington Jay Inslee s’exprimant lors d’un événement 2019 à Seattle. (Photo . / Monica Nickelsburg)

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, a prolongé jeudi le programme “Restez à la maison, restez en bonne santé” de l’État. Les règles, qui ferment toutes les entreprises non essentielles et interdisent aux personnes de quitter leur domicile à quelques exceptions près, resteront en vigueur jusqu’au 4 mai.

“Le nombre de décès que nous avons subis et le nombre de cas confirmés ont à peu près doublé”, a déclaré Inslee. “Le 4 mai est absolument le plus tôt possible pour atteindre nos objectifs afin de protéger nos proches.”

Le décret exécutif oblige les Washingtoniens à rester chez eux, sauf pour les activités essentielles, y compris l’épicerie et les rendez-vous chez le médecin. Inslee a annoncé de nouvelles mesures d’application plus tôt cette semaine après que des responsables ont reçu des milliers d’appels signalant des rassemblements et d’autres violations présumées des règles. Les personnes violant l’ordre de séjour à domicile pourraient faire l’objet de citations, tandis que les entreprises pourraient voir leur licence révoquée, a déclaré Inslee.

L’ordonnance ne s’applique pas aux services d’urgence, à la fabrication, à l’alimentation et à l’agriculture, au transport ou aux services financiers. Les épiceries, les pharmacies et les services de livraison de nourriture resteront ouverts, tout comme le cannabis, les spiritueux et les dépanneurs.

Histoire en développement…