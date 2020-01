Le gouverneur Inslee aide à lancer le premier accélérateur de startups maritimes de Washington à Seattle – .

Le gouverneur de Washington, Jay Inslee, prononce un discours lors du lancement du premier accélérateur de startups maritimes de Washington. (Photos . / Taylor Soper)

L’industrie maritime est depuis longtemps un pilier de l’économie de Washington. Le gouvernement et les chefs d’entreprise veulent s’assurer que cela continue, en particulier avec les préoccupations liées au changement climatique et à la durabilité.

Telle est la philosophie derrière le premier accélérateur de démarrage maritime de l’État, qui a été officiellement lancé mardi soir au siège du port de Seattle.

Le gouverneur Jay Inslee a pris la parole lors de l’événement. L’industrie maritime est profondément ancrée dans la famille du gouverneur; son grand-père était pêcheur de saumon à Seattle.

“Je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet, car il s’agit d’une extension du système de valeurs de base de l’État de Washington”, a déclaré Inslee, pointant vers d’autres innovations locales dans des secteurs tels que la vente au détail, les jeux, les sciences de la vie et l’agriculture.

Le port s’est associé à WeWork Labs – l’incubateur de startups de WeWork – et à l’initiative Maritime Blue du Washington Department of Commerce pour créer le programme de 4 mois. La cohorte inaugurale compte 11 entreprises, allant d’un fournisseur de soins de santé pour les marins à un fabricant de poisson séché.

Les startups travailleront à partir des bureaux de WeWork Labs à Seattle et auront accès à des mentors et des conseillers. WeWork animera des séminaires et des ateliers pour aider les entreprises à surmonter les défis et les obstacles.

À l’intérieur du port de Seattle, où sera situé l’accélérateur maritime.

Les accélérateurs sont courants dans le monde de la technologie, mais rares dans les industries vieilles de plusieurs siècles comme le maritime.

WeWork a déclaré que l’industrie maritime de l’État de Washington employait 146 000 personnes pour une valeur économique de 30 milliards de dollars. Cependant, un manque de capitaux dans le Pacifique Nord-Ouest et dans le monde restreint l’innovation.

“Nous savions par nos conversations à travers le monde qu’il y a des entrepreneurs et des investisseurs prêts à profiter de l’économie bleue alors qu’elle connaît une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie”, a déclaré Joshua Berger, responsable du secteur maritime pour le gouverneur Inslee et président du conseil d’administration de Washington Maritime Bleu.

Inslee, le candidat à la présidence autoproclamé du changement climatique qui a quitté la course en août, a déclaré que l’accélérateur faisait partie d’une “entreprise plus vaste que nous avons dans l’État de Washington”. Il a noté des plans pour créer le plus grand moteur hybride, auto- le transport de ferries comme exemple de réduction des émissions et d’efficacité énergétique.

“Donc, pendant que nous nettoyons l’industrie maritime, nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour nettoyer la pollution terrestre également”, a déclaré Inslee.

Voici un aperçu de chaque entreprise participante, avec des descriptions de chacune:

Portée du faisceau (Seattle)

“Beach Reach catalyse la recherche et l’éducation sur la bioacoustique et la pollution sonore sous-marine dans l’habitat des orques en voie de disparition.”

Dr Scott Veirs, président de Beam Reach.

Discovery Health MD (Seattle)

“Discovery Health MD offre une suite de services pour améliorer la santé à chaque étape de la carrière d’un marin, réduire l’exposition au risque d’un employeur et atténuer la peur et l’anxiété de fournir des soins médicaux en mer.”

Ann Jarris, PDG et co-fondatrice de Discovery Health.

ecoSPEARS (Floride)

«EcoSPEARS est une société de solutions propres utilisant des technologies environnementales vertes développées par la NASA pour une extraction et une destruction économiques, durables et permanentes des toxines environnementales persistantes.»

Ian Doromal (à gauche) et Serg Albino, co-fondateurs d’ecoSPEARS.

EQULL (Seattle)

«Equll transforme l’industrie du factage portuaire avec une plate-forme numérique qui relie directement les propriétaires de camions et les expéditeurs; éliminer le gaspillage excessif et les inefficacités en automatisant le processus de bout en bout. »

Bati Tola, co-fondateur et PDG d’EQULL.

Net Your Problem (Seattle)

«Net Your Problem fournit des services de recyclage des engins de pêche aux pêcheurs et aux entreprises de pêche. Le matériel collecté est recyclé en plastique brut qui est transformé en une variété de produits tels que des kayaks, des maillots de bain, des tapis et du mobilier de bureau. “

Nicole Baker, fondatrice de Net Your Problem.

OneTank (Seattle)

«OneTank fournit le système de traitement des eaux de ballast le plus économique et le plus simple pour les réservoirs de pointe des navires-citernes et les navires avec un ou quelques réservoirs de ballast.

Kevin Reynolds, co-fondateur de OneTank.

OneForNeptune (États-Unis)

“OneForNeptune est en train de changer l’industrie alimentaire avec des collations saines et riches en protéines à base de produits de la mer durables.”

Nicolas Mendoza, fondateur et PDG de OneForNeptune.

Pure Watercraft (Seattle)

«Pure Watercraft développe des moteurs hors-bord électriques haute performance et des blocs de batteries pour permettre une nouvelle ère de navigation de plaisance agréable, accessible et respectueuse de l’environnement.»

Alexander Oki, directeur des finances et du développement commercial de Pure Watercraft.

SPBES (Vancouver, Colombie-Britannique)

«SPBES fournit un stockage d’énergie lithium-ion haute puissance pour hybrider ou électrifier des équipements industriels lourds. Conçu spécialement pour les rigueurs de l’industrie maritime commerciale, le SPBES est plus sûr et plus durable que tout autre produit sur le marché. »

Grant Brown, vice-président de la marque et du marketing pour SPBES.

Franc-bord (Seattle)

«Freeboard est un fournisseur de solutions environnementales opérant dans le secteur maritime. Leur technologie de base est SCORRE, un système innovant de traitement des gaz d’échappement des moteurs. »

Tyler Allen, fondateur de Freeboard Sound Solutions.

eOceans (Dartmouth, Nouvelle-Écosse)

«EOceans crée des données et des logiciels analytiques pour s’assurer que la science océanique peut suivre le rythme des affaires, de la société et des changements océaniques.