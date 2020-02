Le GPU Intel Xe 500 W aura 2 048 unités d’exécution

Il y a quelques jours, nous avons vu les premières données de performances du processeur graphique Intel Xe DG1, une solution graphique basse consommation conçue pour couvrir secteur bas de gamme et qui, contre toute attente, a fini par montrer une performance qui ne répond pas du tout aux attentes qu’elle avait générées.

Nous profitons également de cet article pour discuter de la distribution des unités d’exécution utilisées par les GPU Intel Xe et de la question controversée de Solutions de 500 watts avec jusqu’à quatre blocs de cœurs graphiques. La ventilation que nous avons faite n’est pas encourageante, mais de nouvelles informations publiées par WCCFTech garantissent que la division des blocs et des unités d’exécution n’est pas correcte, car elle fait référence à la Série «HP» (“Haute performance” ou haute performance), et que ceci est différent du Série «LP» (“Faible performance” ou faible performance).

La source de ces informations est, en théorie, un travailleur Intel. On ne peut pas lui donner la crédibilité qu’elle mérite car bien qu’il s’agisse d’une source fiable, la référence est très générique et ce support n’a pas une fiabilité trop importante en termes de fuites. Dans l’ensemble, dans ce cas, les informations ont un sens, alors voyons le Répartition théorique de la série Intel Xe HP:

Processeur graphique Intel Xe HP (12,5) avec un bloc de 512 unités d’exécution: 4096 shaders à 1,5 GHz, une puissance de 12,2 TFLOP et un TDP de 150 watts.

Processeur graphique Intel Xe HP (12,5) avec deux blocs (1 024 unités d’exécution): 8192 shaders à 1,25 GHz, une puissance de 20,48 TFLOP et un TDP de 300 watts.

Processeur graphique Intel Xe HP (12,5) avec quatre blocs (2048 unités d’exécution): 16 384 shaders à 1,1 GHz, une puissance de 36 TFLOP et un TDP de 500 watts.

Intel Xe et Ponte Vecchio en 2021

Au cas où quelqu’un aurait été perdu, nous pouvons mettre en perspective toutes les informations que nous avons vues jusqu’à présent. Les cœurs graphiques que nous avons répertoriés dans ces trois configurations seraient dirigés vers la plate-forme Intel Ponte Vecchio et donc fabriqués dans le processus de 7 nm

Jusqu’à présent, les deux premières versions ont été approuvées et sont prêtes à entrer dans la phase de prototype, mais la troisième n’a pas encore été validée. Naturellement, nous parlons d’un “monstre” capable d’offrir une puissance énorme mais avec un énorme TDP. Pour vous donner une idée de ce que signifieraient ces 500 watts, je vous rappelle que le Radeon R9 295X2 Il avait le même TDP et c’était une solution avec un double GPU (deux puces Hawaii XT à 28 nm) qui implémentait un système de refroidissement liquide afin que les températures ne s’effondrent pas.

Nous devrons voir si Intel décide de continuer à travailler pour essayez de peaufiner un peu plus cette configuration, ou si vous choisissez de le lancer avec des fréquences de travail plus basses pour réduire un peu le TDP. Pour le moment, il n’y a rien de définitif, mais nous avons une vision plus claire de ce que le géant des puces pourrait réaliser.