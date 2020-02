Le grand événement de lancement PS5 de Sony est-il en difficulté? – .

Tout comme Nintendo a confirmé que l’épidémie de coronavirus ralentira la fabrication de Switch la semaine dernière, certains analystes ont déclaré que la maladie infectieuse pourrait retarder les arrivées de PlayStation 5 et Xbox Series X cet automne. En fait, toute électronique très attendue fabriquée en Chine pourrait être affectée par l’épidémie de virus. Le gouvernement chinois a prolongé les congés et mis en quarantaine des zones entières pour réduire le risque d’infection. Néanmoins, le nombre de patients augmente à un rythme soutenu – et avec lui, le nombre de décès.

La propagation du virus pourrait non seulement affecter la production mais également les annonces de produits dans les prochains mois, PS5 incluse. Sony vient d’annoncer qu’il se retirait du Mobile World Congress, le salon commercial mobile le plus important de l’année, suivant l’exemple d’autres sociétés qui s’étaient retirées du MWC ces derniers jours. Le lancement très attendu de la PS5 est-il le prochain grand événement qui sera touché?

Sony a déclaré qu’il suivait de près l’épidémie de coronavirus et a décidé de ne pas assister au CMM cette année:

Sony suit de près l’évolution de la situation à la suite de la nouvelle épidémie de coronavirus, déclarée urgence mondiale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020.

Comme nous accordons la plus grande importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 à Barcelone, en Espagne.

Sony est l’un des grands noms du salon, après avoir organisé des conférences de presse majeures sur le salon pendant quelques années. Tôt lundi, le premier jour du congrès, Sony prendrait la scène à Barcelone pour dévoiler tous ses nouveaux produits Xperia, des smartphones aux tablettes, ainsi que de nouveaux prototypes et technologies destinés à améliorer l’avenir des appareils mobiles. La société est toujours déterminée à diffuser son événement presse le 24 février à 8 h 30 CET, mais les annonces seront diffusées virtuellement via la chaîne YouTube Xperia de Sony.

Sony rejoint une liste croissante de participants traditionnels qui ne feront pas le voyage à Barcelone cette année en raison de craintes de coronavirus. LG, ZTE, Ericsson, Nvidia, Amazon et Sony ont tous annoncé qu’ils se retiraient du salon. Parmi ceux-ci, ZTE aura une présence plus limitée que prévu initialement.

Pendant ce temps, la GSMA, l’organisation qui organise le congrès chaque année, a déclaré à plusieurs reprises que le salon ne serait pas annulé malgré ces retraits. Dans sa dernière annonce, la GSMA a déclaré qu’elle prendrait des mesures supplémentaires avec la municipalité de Barcelone pour réduire le risque d’infections à coronavirus.

Mais c’est une chose pour Sony de passer à côté du MWC, et une autre pour devoir retarder un événement PlayStation. Aussi difficile que cela puisse être, Sony n’est pas en mesure de vraiment rivaliser avec les meilleurs joueurs mobiles. Alors que les téléphones Xperia haut de gamme sont généralement incroyables et peuvent égaler les performances des meilleurs téléphones de leurs rivaux, Sony n’a pas été en mesure de suivre Samsung et tous les autres grands noms d’Android. Le géant japonais a tardé à adopter certaines fonctionnalités, et ses produits phares coûteux atteignent généralement les magasins plus tard que leurs plus grands rivaux chaque année.

Dans cet esprit, Sony peut se permettre de ne pas être présent au MWC et de livrer une conférence de presse en ligne. En ce qui concerne la PlayStation, le meilleur produit de Sony à l’heure actuelle, il ne peut pas se permettre d’ignorer une conférence de presse traditionnelle qui permettrait en fait aux médias de tester la console PS5 et les contrôleurs DualShock 5 très attendus.

Selon certaines rumeurs, Sony organiserait l’événement PlayStation Meeting 2020 début février, mais cela ne se produit clairement pas. Étant donné que Sony n’a pas encore émis d’invitation à la presse, il est probablement prudent de supposer que l’événement aura lieu au plus tôt en mars. Mais chaque nouveau jour apporte environ 3 000 nouveaux cas de coronavirus et des dizaines de décès supplémentaires. Jusqu’à ce que la maladie soit sous contrôle, les entreprises technologiques pourraient avoir à repenser leurs calendriers de lancement de produits, PlayStation inclus.

Source de l’image: Jomic / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.