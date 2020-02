Le groupe Zillow bat des estimations avec 943,9 millions de dollars de revenus au T4 dans le cadre d’une année 2019 “ tumultueusement remarquable ” – .

Rich Barton, PDG du groupe Zillow. (Photo . / Kevin Lisota)

Le groupe Zillow a clôturé une année «tumultueusement remarquable» avec un rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre qui a dépassé les estimations, clôturant un 2019 qui a vu la société entamer son virage «Zillow 2.0».

Le géant de la technologie de Seattle a enregistré un chiffre d’affaires record de 943,9 millions de dollars, bien avant les 810 millions de dollars attendus par les analystes. La société a enregistré une perte non-GAAP de 0,26 $, qui a dépassé les attentes de -0,30 $.

Les actions ont augmenté de plus de 9% dans les échanges après les heures normales de bureau.

La croissance des revenus est due en partie aux nouvelles activités d’achat et de vente de maisons de la société, une stratégie qui a été déployée l’année dernière.

Le segment «Maisons» de Zillow a généré 603,2 millions de dollars de revenus, en hausse de 52% par rapport au troisième trimestre, et a subi une perte nette non conforme aux PCGR de 82,5 millions de dollars. L’entreprise a vendu 1 902 maisons et acheté 1 787 maisons, terminant le trimestre avec 2 707 maisons dans son bilan.

“Dans l’ensemble, je qualifierais 2019 de tumultueusement remarquable”, a déclaré Rich Barton, PDG et co-fondateur de Zillow. «Nous sommes au milieu d’une expansion pluriannuelle pour recâbler les transactions immobilières et rationaliser la façon dont nos clients achètent, vendent, louent et empruntent, ce qui élargit considérablement nos opportunités de marché et notre potentiel de profit. La solide exécution de notre équipe a produit des résultats records pour le quatrième trimestre et l’année qui ont dépassé nos perspectives pour chaque mesure.

Barton est retourné au siège de PDG en février dernier, lorsque Zillow a annoncé son surprenant pivot.

La société parie son avenir sur l’achat et la vente directs de maisons, et elle étend rapidement le service aux États-Unis. Zillow Offers, le service qui permet aux clients d’aller en ligne pour demander des offres en espèces directement à Zillow, étendu à trois marchés ce trimestre et est maintenant vivent dans 23 marchés.

Zillow Offers a des attentes élevées. Zillow a prévu l’an dernier que l’entreprise pourrait générer à elle seule 20 milliards de dollars de revenus annuels en trois à cinq ans tout en achetant 5 000 logements par mois.

Mercredi, la société a également dévoilé une nouvelle mission et des valeurs internes élargies «pour refléter notre expansion opérationnelle vers les transactions».

Le rival de Zillow dans le centre-ville, Redfin, a dépassé les attentes des analystes au dernier trimestre grâce à sa propre entreprise d’achat de maisons, Redfin Now.

L’activité de Premier Agent de Zillow a vu ses revenus augmenter de 6% pour atteindre 233 millions de dollars, contribuant ainsi à stimuler les foyers de l’entreprise. Zillow a déclaré que son «modèle de tarification de base basé sur le marché de Premier Agent est revenu à une croissance saine».

“Nous avons terminé 2019 dans une position beaucoup plus solide que nous ne l’avions commencé”, ont écrit Barton et le directeur financier Allen Parker dans une lettre aux actionnaires. «L’année écoulée a été transformatrice pour notre entreprise, alors que nous avons entamé un voyage de plusieurs années pour reconvertir l’immobilier en faveur de nos clients. Nos résultats reflètent une stratégie solide, une discipline opérationnelle et sont motivés par le travail acharné de toute notre équipe du Groupe Zillow.

«Les déménageurs s’attendent de plus en plus à une expérience de transaction immobilière transparente et basée sur la technologie, et nous prouvons que nous sommes les mieux placés pour la livrer directement et en combinaison avec nos partenaires Premier Agent. Le concept d’échange de votre maison est celui qui commence à être réalisé par les clients de Zillow sur les marchés clés du pays. »