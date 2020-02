Le groupe Zillow «satisfait» de la décision rendue dans une affaire de brevet fédéral concernant des applications mobiles de recherche immobilière – .

Page d’accueil de recherche de Zillow. (Photo via capture d’écran)

Le groupe Zillow a applaudi la décision d’un juge fédéral dans une poursuite en matière de brevets datant de 18 mois qui vise à empêcher le géant de l’immobilier d’utiliser des applications de recherche mobiles pour aider les clients à trouver un logement.

Basée en Virginie, Corus Realty Holdings a poursuivi le groupe Zillow et sa filiale Trulia en 2018, alléguant que les applications de recherche de maisons mobiles des sociétés de technologie immobilière violaient un brevet pour «système de recherche et de récupération d’informations immobilières».

Les documents sont scellés, ce qui signifie que nous ne pouvons pas les consulter. Cependant, le dossier du tribunal indique que le juge de la Cour de district des États-Unis, James L. Robart, a statué en faveur de Zillow en partie sur une requête en jugement sommaire – une décision de juge prise sans procès. Mais il ne s’est pas prononcé sur une requête visant à invalider le brevet de Corus. Robart a également rejeté deux demandes reconventionnelles de Zillow.

À la suite de ces développements, un procès dans l’affaire a été annulé. Le juge Robart rendra bientôt une décision écrite pour résoudre les problèmes restants.

«Nous sommes heureux que le tribunal ait statué en notre faveur dans cette affaire. Zillow et Trulia se sont toujours engagés à donner aux gens des informations précises et gratuites sur les annonces immobilières et l’immobilier, et cette décision garantit que nous serons en mesure de continuer à fournir ces informations », a déclaré Zillow dans un communiqué.

Le costume cherche à empêcher Zillow et Trulia d’utiliser des applications de recherche mobile basées sur la localisation qui affichent des informations sur les maisons, technologie qui est devenue l’épine dorsale de nombreux moteurs de recherche immobiliers. Corus a déclaré dans des documents judiciaires qu’il avait développé et breveté en 2001 un «appareil mobile qui utilisait la technologie de localisation pour identifier et obtenir des informations pertinentes sur l’immobilier à proximité de l’emplacement d’un utilisateur».

Corus a été acquise par la société immobilière Long & Foster en 2009. Lorsque le procès a été déposé en juin 2018, Long & Foster a déclaré à Inman qu’elle n’était pas propriétaire du brevet et n’était pas impliquée dans la poursuite.

L’adresse indiquée par Corus dans les documents judiciaires correspond à celle de Michael Gorman. Gorman était le PDG de Corus avant sa vente à Long & Foster, et maintenant il est directeur général du groupe Corus de Long & Foster, selon son site Web.

Nous avons contacté l’équipe juridique de Corus et nous mettrons à jour ce message si nous vous répondons.