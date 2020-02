Le groupement a l’ADN de politiciens influents et compte le mettre aux enchères

Une organisation appelée Le projet sérieux, totalement inconnu jusqu’à il y a quelques heures, prétend avoir l’ADN des personnes qui appartiennent à l’élite mondiale. En d’autres termes: des personnes influentes du monde. Cependant, le plus choquant est qu’ils envisagent de vendre les échantillons par le biais d’une vente aux enchères. Ils ont leur propre site Web et même un compte Twitter.

Le plan était de tenir l’enchère le 20 février à New York, mais il y avait quelques difficultés juridiques. Dans son catalogue, disponible via une présentation à Issuu, vous pouvez consulter les prix; par exemple, un morceau de cheveux peut être acheté à partir de 1000 $.

Angela Merkel, Donald Trump et Emmanuel Macron font partie des victimes du vol

Dans la liste des personnes impliquées sont, en plus de célébrités et hommes d’affaires, politiciens de haut niveau dans leurs pays respectifs. La présence de Donald Trump (président des États-Unis), Emmanuel Macron (président de la France), Angela Merkel (chancelière d’Allemagne), Benjamin Netanyahu (Premier ministre d’Israël), Narendra Modi (Premier ministre de l’Inde), Jack Ma ( PDG d’Alibaba), Elton John (chanteur) et Cate Blanchett (actrice), entre autres.

Selon Earnest Project lui-même, L’ADN a été obtenu lors du Forum économique mondial qui s’est tenu à Davos en 2018, un lieu idéal pour coïncider avec la présence de différents influenceurs mondiaux. “Davos a présenté une opportunité remarquable de rassembler des données intimes de la classe élite. Le caractère informel de la réunion et le découragement des équipes de sécurité personnelle ont permis un contact physique étroit avec cette classe et ses artefacts”, ajoutent-ils.

En fait, dans leur présentation, ils montrent les lieux du complexe touristique des Alpes suisses où ils auraient collecté les différents objets. Ils proposent des couverts, des tasses, des récipients et des serviettes utilisés pendant les repas. Comme mentionné précédemment, ils ont également des fragments de cheveux, mégots et tampons de cigarettes. Ce dernier, soit dit en passant, peut être acheté par 75 000 $.

Bien qu’il n’ait pas été possible de confirmer l’authenticité du matériel jusqu’à présent, l’organisation mentionne que son objectif est “favoriser une réaction viscérale contre le capitalisme et sa vigilance”. L’idée est que la société sache que vos données personnelles sont monétisées par de grandes entreprises, y compris des technologies telles que Facebook et Google.

En collectant et en vendant des données vitales et confidentielles obtenues auprès des personnes les plus puissantes de la planète, nous espérons favoriser une réaction viscérale contre le capitalisme de surveillance parmi l’élite. Nous déposons tous constamment notre ADN autour de nous et dans les articles jetés. Une fois que vous commencez à faire attention, il est assez facile de collecter l’ADN d’une cible.

