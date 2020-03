Le haut montre que tout le monde diffuse en ce moment pendant les quarantaines de coronavirus – .

L’une des nombreuses conséquences de l’épidémie de coronavirus est qu’un grand nombre de lieux de rassemblement publics, d’entreprises, de restaurants et de lieux de divertissement ferment rapidement leurs portes alors que les autorités tentent de contrôler la propagation du virus.

Cela laisse la télévision et les films en streaming comme un moyen pour les gens de passer le temps lorsqu’ils se penchent chez eux et sortent des ondes de choc du coronavirus qui ont perturbé une grande partie de la vie aux États-Unis et dans le monde en ce moment. Le moteur de recherche en streaming Reelgood a proposé ce regard sur les meilleures séries télévisées que ses utilisateurs sont en train de faire.

Alors que les villes des États-Unis mettent en œuvre des fermetures et des fermetures de lieux publics et d’entreprises clés pour décourager les rassemblements qui pourraient favoriser la propagation du coronavirus, la diffusion en continu est un moyen pour de nombreuses personnes de choisir de passer le temps pendant qu’elles se réfugient à la maison. C’est pratique et, surtout, il n’y a aucun risque d’infection par le public – ni la possibilité que vous puissiez transmettre le virus à quelqu’un d’autre.

Malheureusement, il ne semble pas que le pipeline de bon nombre de vos streamers préférés sera réapprovisionné avec autant de nouveau contenu de sitôt. Disney +, par exemple, a arrêté la production de ses différentes séries télévisées Marvel, et Netflix a également appuyé sur la pause de ses productions télévisées et cinématographiques, qui comprend des travaux pour les nouvelles saisons de Stranger Things et The Witcher.

Cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’y a toujours pas beaucoup de contenu pour occuper tout le monde en attendant. L’équipe du moteur de recherche en streaming Reelgood, comme elle le fait chaque semaine, a partagé avec . un aperçu de ce que ses millions d’utilisateurs sont les plus excitants en ce moment, et le contenu de Netflix domine certainement un aperçu des meilleurs titres.

Étonnamment, la saison maintenant terminée de la série de téléréalité animée par Nick et Vanessa Lachey, Love is Blind, tient toujours la première place, où elle est depuis quelques semaines maintenant – même la panique pré-coronavirus. L’émission se déroule comme une sorte d’expérience amoureuse, pour voir si les gens peuvent se rencontrer sans se voir et apprendre à se connaître pendant qu’ils sont bouclés dans des cosses. Ils voient si des étincelles romantiques se forment, et une fois qu’ils le font, à ce stade, ils acceptent de se rencontrer (et de se voir) pour la première fois.

Les autres meilleures séries diffusées cette semaine, quant à elles, incluent le nouveau FX dont on parle beaucoup sur la série Hulu Devs, d’Alex Garland. D’après la description de l’émission: «Dans Devs, une série limitée FX, une jeune ingénieure en logiciels, Lily Chan, enquête sur la division de développement secrète de son employeur, une entreprise de technologie de pointe basée dans la Silicon Valley, qui, selon elle, est à l’origine du meurtre de son petit ami.”

Voici la liste complète des 10 meilleures séries de cette semaine, gracieuseté de Reelgood:

L’amour est aveugle

Les épreuves de Gabriel Fernandez

Devs

L’étranger

Steven Universe Future

Éducation sexuelle

Chasseurs

Crash atterrissant sur vous

Je ne suis pas d’accord avec ça

Tu ferais mieux d’appeler Saul

