Le Havok des X-Men se transforme en monstre dans HELLIONS

le X MenHavok se transforme en monstre. Le frère cadet de Cyclope, Havok n’a jamais été le plus stable des mutants. En fait, à plusieurs reprises, il a subi un lavage de cerveau et est devenu un méchant – menant même une incarnation de la Confrérie des mutants du mal.

En 2014, Havok était l’un des mutants affectés par l’événement “AXIS”. Un sort magique s’est retourné contre lui, inversant tout le monde dans sa région immédiate; les héros sont devenus des méchants, et vice versa. Il n’a pas fallu longtemps pour que les X-Men et les Avengers se retrouvent dans une guerre pure et simple. Mais, à la fin, l’inversion était annulée – pour la plupart des gens. Havok était l’un des rares dont l’esprit n’était pas rétabli et – bien qu’il semblait se remettre avec le temps – il était depuis troublé.

Newsarama a publié un aperçu exclusif des Hellions # 1 de Marvel, dans lequel les X-Men réalisent que Havok n’est pas bien du tout. Il participe à une mission pour s’occuper des fanatiques anti-mutants à l’anniversaire d’un massacre de mutants; leur attaque semble déclencher une sorte de trouble schizoïde, et Havok commence à torturer brutalement l’un d’eux. Voici l’aperçu complet:

Il est difficile de dire exactement ce qui se passe avec Havok. D’une part, son statut actuel est incertain; Est-ce le même Havok vu dans la course Matthew Rosenberg, ou a-t-il été ressuscité en utilisant la technologie et le clonage de X-Men Cerebro? La course de Rosenberg s’est terminée avec Havok dépensant ses pouvoirs d’une manière inhabituelle, les épuisant et se dissolvant littéralement; il n’était pas clair s’il était mort, ou simplement converti en état d’énergie. Les X-Men pourraient bien avoir supposé qu’il était mort, et ainsi ressusciter Havok, Xavier ramassant peut-être involontairement l’esprit normal de Havok et celui inversé, “AXIS”. Une telle erreur de copie expliquerait l’apparition apparente d’une sorte de trouble dissociatif de l’identité.

Une chose est sûre; le retour imminent de Madelyne Pryor, alias la reine gobeline, ne manquera pas d’aggraver les choses. Elle revient en tant que méchante principale du livre des Hellions, et elle a une sombre histoire avec Havok; pendant l’événement “Inferno”, elle l’a transformé en son prince gobelin. Elle aura sans aucun doute un fort attrait pour le personnage inversé “AXIS”, ce qui signifie peut-être que Havok finira par trahir les X-Men. Soutenant cette théorie, la couverture de Hellions # 4 évoque délibérément des souvenirs du classique Uncanny X-Men # 270, dans lequel un Havok lavé à la brosse a mené une attaque contre le X-Mansion. L’avenir s’annonce très sombre pour le petit frère de Cyclope.

Source: Newsarama