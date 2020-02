Le HTC Vive Cosmos Elite est maintenant disponible en pré-achat

Toujours hors de son nouveau plan d’appareil VR économique, HTC vient d’annoncer la disponibilité de ses dernières lunettes de réalité virtuelle, Vive Cosmos Elite, qui peut déjà être réservé sur son site officiel.

A priori, le nouveau Vive Cosmos Elite est un appareil haut de gamme conçu pour offrir la meilleure expérience utilisateur. Ils comptent avec Technologie de suivi externe à 360 °, 1 440 x 1 700 pixels et panneaux de 90 Hz par œil, avec écran LCD et une surface totale de 2880 x 1700 pixels.

Le pack comprend deux stations de base Vive Lighthouse, deux contrôleurs Vive Pro et un système de tête Vive Tracker, pour un énorme 999 euros, un prix qui, bien que toujours élevé, reste inférieur aux principales options de ses concurrents.

De plus, un accessoire pour la face avant sera également lancé avec lequel on pourra ajouter plus de capteurs de détection éternelle, qui seront vendus séparément par 199 euros supplémentaires.

Présenté il y a quelques jours avec les modèles de base Vive Cosmos Play et Vive Cosmos XR, les trois appareils commenceront à être distribués au 18 mars.

Le plafond VR

Celui qui était autrefois l’un des leaders incontestés du secteur des smartphones, semble concentrer son principal pari sur l’avenir de la réalité virtuelle, bien que le marché de la consommation est toujours sans réponse de la manière attendue.

Et c’est que malgré l’entrée récente de nouveaux concurrents comme Valve, pas même Sony, la firme qui a vendu plus d’appareils (justifiée grâce à la popularité commune de sa console PS4), semble être claire cquelle sera la prochaine étape de ce marché, considérée comme l’une des niches les plus complexes de la technologie actuelle.

Quelque chose qui peut être vu dans le grand nombre de publicités et d’adaptations présentées lors de la première étape de la présentation VR, avec de grands titres tels que Skyrim ou Fallout 4; et l’énorme vide des années suivantes, où seuls quelques jeux comme Half-Life: Alyx se distinguent, qui, au-delà de se concentrer sur le potentiel de ces appareils, soutiennent leur succès grâce à l’énorme phénomène de fan de cette saga classique.