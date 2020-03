Le Huawei Mate 40 aura-t-il une bague tactile à l’arrière pour les caméras?

Très bientôt le constructeur chinois Huawei présentera officiellement ses nouveaux smartphones phares à partir de ce premier semestre 2020, ou les nouveaux Huawei P40 et Huawei P40 Pro. Malgré cela, la société se consacre déjà à la création du prochain produit phare de la série Mate, c’est-à-dire le prochain Huawei Mate 40. Plus précisément, selon un brevet divulgué en ligne, il semble que nous trouverons des nouvelles très intéressantes dans le domaine photographique.

Un brevet révèle la présence d’un anneau tactile pour contrôler les caméras sur le prochain Huawei Mate 40

Ça ressemble à ça Huawei a quelque chose d’absolument nouveau et original en tête pour sa prochaine série Mate haut de gamme. Plus précisément, le 20 mars 2020, un brevet a été approuvé par WEIPO (World Intellectual Property Office) qui révèle un détail très particulier. De ce brevet, en fait, il semble que le prochain Huawei Mate 40, nous trouverons une sorte de lunette tactile placé autour de la zone circulaire où les capteurs photographiques seront placés.

Grâce à l’utilisation de cet anneau tactile, il devrait être possible de contrôler et de gérer les différentes fonctionnalités des quatre caméras arrière (qui seront à nouveau réalisées en collaboration avec Leica). Mais ce n’est pas tout. Toujours selon ce qui est rapporté sur le brevet, grâce à cet anneau tactile, il sera possible d’interagir avec d’autres fonctions du smartphone. Par exemple, vous pouvez gérer les appels entrants, afficher les notifications, régler le zoom des caméras et bien plus encore.

Bref, si Huawei s’il devait vraiment faire une lunette tactile sur son prochain smartphone, ce serait certainement quelque chose d’innovant et surtout d’original.