Le Huawei Mate Xs a déjà un prix et une date de sortie en Espagne

Le Mate Xs de Huawei a enfin été annoncé avec quelques changements en matière de résistance, ainsi qu’une mise à jour des fonctionnalités plus que méritée pour 2020.

Et aussi de prix. Bien que la version originale soit sortie pour environ 2 299 euros, elle monte cette fois jusqu’à 2499 euros, pour la même configuration avec 8 Go de RAM et 512 Go de capacité interne. Il comprend également une nouvelle puce avec 5G intégrée et plus efficace, le Kirin 990, au lieu de la paire de puces et de modem 2019.

Huawei Mate Xs en Espagne: date de lancement et prix

Bien qu’au départ il y avait des doutes sur sa commercialisation en dehors de la Chine, après une première version qui n’a pas quitté le géant asiatique, Huawei a confirmé que Mate Xs arrivera en Espagne, et cela pendant la troisième semaine de mars.

Tout indique que le prochain grand terminal Huawei atterrira en Espagne comme l’a fait Mate 30: sans applications et services Google.

Qu’est ce que ça signifie? Cela arrivera avec EMUI 10 sur Android 10, mais sans les services nécessaires pour que certaines des applications les plus répandues – telles que WhatsApp, Instagram ou Gmail – fonctionnent comme elles le devraient. Le processus pour inverser cela reste non seulement complexe, mais il n’est pas clair qu’il soit compatible avec ce terminal. Par conséquent, nous devrons nous conformer aux applications compatibles disponibles sur AppGallery, la boutique d’applications Huawei.

