Le Huawei P40 Pro doublera son zoom optique jusqu'à 10x

Ming-Chi Kuo est analyste chez Tianfeng International et l'une des voix les plus réputées de la chaîne de production et de distribution de composants de produits Apple. Avec des sources en Chine, cette fois, il pointe vers le prochain grand smartphone de Huawei, le P40 Pro.

Bien qu'il ne soit pas encore clair que nous allons voir le P40 dans l'Ouest en raison de l'incertitude avec les services Google, le lancement de cette ligne approche et nous connaissons déjà certains détails liés, entre autres, à sa conception.

Huawei P40 Pro, s'approchant du périscope

Maintenant, c'est Kuo qui prévoit que la version la plus avancée de cette saga, la prochaine P40 Pro, arrivera avec une caméra en configuration périscope qui arrivera avec beaucoup plus de zoom à bord. Si le P30 Pro atteint un grossissement de 5 au niveau optique, Le P40 Pro devrait atteindre 10 augmentations.

Téléobjectif 270 mm dans un smartphone

Comme d'habitude en optique photographique, plus de zoom implique plus souvent un espace beaucoup plus grand en termes d'objectifs pour correspondre à la luminosité d'autres objectifs plus courts. Dans ce cas, cependant, il semble que ce ne sera pas suffisant et il y aura un perte considérable d'ouverture dispositif efficace. Elle passera, selon Kuo, d'une ouverture f / 2,4 à une f / 4,0.

Cette différence peut ne pas sembler trop importante, mais elle est considérable si l'on considère qu'elle est équivalente à l'acquisition de lumière et qu'elle est inversement proportionnelle au carré des chiffres. Ou quelle est la même chose: la lumière incidente sur le capteur sera réduite d'un pas et demi plein, soit environ un tiers de l'original.

Nous devrons être attentifs à savoir si Huawei compense vraiment cela avec sa propre technologie dans le capteur, ou même si la capacité de nuit de ce capteur sera réduite Téléobjectif équivalent 270 mm. En termes de zoom précédent, cette capacité permettrait de couper un quart du recadrage d'une image du zoom 5x actuel. Quant à sa résolution, elle resterait dans les 8 MP que l'on voit dans le P30.

Accompagnant ce tableau vient également une estimation du prix en Chine de cet appareil, qui varierait selon la version mémoire entre 4000 et 5000 yuans, ce qui impliquerait directement entre 500 et 650 euros. Cependant, la fourchette de prix se déplace généralement vers le haut dans sa distribution en dehors du géant asiatique.

Dans le tableau publié et sous la signature de Tianfeng International, certains détails concernant d'autres appareils de la marque sont également fournis, qui verront également des systèmes similaires, ainsi que le nombre d'unités dans les commandes. Selon ces chiffres, Huawei prévoit de distribuer certains 9 millions d'unités de ces systèmes sous le P40 Pro.

Il y aura également des systèmes similaires sur d'autres appareils, mais avec moins de zoom: le système 5x pourrait atteindre le successeur du Mate 30 Pro, qui dispose actuellement d'un zoom 3x, ainsi que à la norme P40 ou vers d'autres terminaux milieu de gamme de la marque au sein de la ligne Nova.

Le 37 millions d'unités de ce type de systèmes qui devraient être distribués en 2020 contrairement aux 9 millions d'unités à bord du P30 Pro en 2019. D'après ces chiffres, il est clair que le zoom aime et qu'il est arrivé pour rester.

