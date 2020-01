Le Huawei P40 Pro libérerait un capteur Sony plus grand exclusif

La gamme P de Huawei reçoit chaque année les plus grandes innovations photographiques que le géant chinois de la technologie est capable de mettre en œuvre. Malgré le vent cher, 2020 ne sera pas différent pour un constructeur qui continue de miser fortement sur l’image de ses appareils. Selon de nouvelles informations en provenance de Chine, Huawei P40 Pro Il pourrait arriver avec un nouveau capteur à bord, qui arriverait non seulement avec plus de résolution mais aussi avec une taille beaucoup plus grande.

Ceci est indiqué dans MyDrivers, qui désigne Sony comme le fabricant d’un Capteur exclusif de 52 mégapixels, ce qui augmenterait non seulement la résolution mais aussi sa taille. Avec une diagonale de 1 / 1,33 pouces, il serait à côté du plus grand capteur Samsung, 108 MP, que l’on attend du Galaxy S20 Ultra.

Sony, sous le capteur principal du Huawei P40 Pro

En partageant la taille mais avec une résolution inférieure – moins de la moitié -, ce capteur aura des pixels beaucoup plus grands en surface. Classiquement cela affecte la sensibilité d’eux, nous pouvons donc nous attendre à de grandes performances dans des conditions de faible luminosité.

De plus, Huawei utilisera la technique de regroupement de pixels par défaut, qui combine quatre pixels en un – produisant des images de 13 MP – pour générer des images avec une résilience encore plus élevée à ces conditions compliquées. En ce sens, nous verrons pixels qui au niveau effectif ont une taille beaucoup plus grande que d’habitude.

Image: David Ortiz | Hypertexte

La tendance se poursuit par rapport aux générations précédentes. Dans le Huawei P20 Pro, un capteur principal de 1 / 1,7 “de diagonale a été introduit, qui a été utilisé dans le P30. Encore une fois, dans le Mate 30 Pro, deux nouveaux capteurs de 1 / 1,7” et 1 / ont été introduits 1,54 “- pour le grand angle – qui repoussera à 1 / 1,33” dans le P40 Pro si rien ne change.

Au moins en ce qui concerne l’appareil photo principal, mais dans le reste, il y a généralement des surprises dans cette ligne. Avec le P30, nous avons déjà vu la mise en œuvre du zoom optique 5x, qui pourrait atteindre cette fois jusqu’à dix augmentations. Huawei prévoit de distribuer, selon les premiers chiffres des estimations des analystes, environ 9 millions d’unités tout au long de 2020.

Cependant, la question demeure de savoir si ce terminal effectuera ses atterrissage à l’ouest complètement. Le Mate 30 Pro est toujours sous une distribution plus que limitée, n’ayant pas de services et d’applications Google en raison du blocus américain. De son côté, le ligne P40 sera présenté au cours du prochain mois de mars, à nouveau lors d’un événement dédié à Paris, après le MWC 2020.

