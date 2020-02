Le Huawei P40 sera le premier smartphone avec Wi-Fi 6+

Une fuite récente garantit que le Huawei P40, le prochain smartphone haut de gamme de la société chinoise, sera équipé de Wi-Fi 6+, une technologie développée exclusivement par Huawei. Intéressant, mais le plus curieux est que les premiers routeurs compatibles avec cette norme ne seront disponibles que le 24 février.

Les informations sont encore très rares, à tel point que Nous ne savons pas ce que cette norme améliorera par rapport au Wi-Fi 6 Utilisé dans les séries Galaxy Note 10 et Galaxy S20. Cependant, Li Xiaolong, vice-président des produits mobiles chez Huawei, a donné quelques indices qui nous aident à avoir une idée de l’endroit où les améliorations de sa technologie Wi-Fi 6+ pourraient se concentrer.

Selon l’exécutif, les smartphones actuels qui utilisent la norme Wi-Fi 6 offrent une performance théorique de 1200 Mbps, mais en pratique, ils ne parviennent pas à surmonter 900 Mbps, ce qui se traduit par une performance bien en deçà des attentes. Li a également fait remarquer que l’état actuel de la technologie Wi-Fi 6 intégrée dans les smartphones est “très pauvre”.

Huawei P40 et Wi-Fi 6+: performances et portée supérieures

Si nous mettons en perspective tout ce que nous avons indiqué, la conclusion que nous pouvons tirer est très claire: la technologie Wi-Fi 6+ de Huawei devrait se concentrer sur améliorer les performances et la portée. Comme nombre de nos lecteurs connaissent le standard 80211ax, sur lequel cette technologie est basée, offre une très petite gamme en échange d’une très grande vitesse.

Huawei est un géant des télécommunications, il a donc tout le nécessaire pour élever ce niveau à un autre niveau. Aussi, le fait qu’il soit fait référence à l’arrivée de nouveaux routeurs compatibles avec cette norme a généré de grandes attentes, bien que nous devons nous rappeler que nous ne disposons actuellement d’aucune donnée officielle et que nous ne pouvons donc qu’attendre.

La série Huawei P40 sera présentée à Mars de cette année. Il sera équipé d’une configuration de caméra très ambitieuse, utilisera un SoC Kirin 990 (modem 5G intégré) et aura une puce Hisilicon Hi1105, qui intégrera à la fois la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Nous n’avons pas de détails sur son prix de vente, mais il est dit que Huawei pourrait le réduire pour compenser l’absence de services et d’applications Google.