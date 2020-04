“Le Iene” annonce la présence de quelque 40000 euros

Pour les regarder de l’extérieur, elles sembleraient de simples cartes SIM. Apparemment, ils n’ont aucune caractéristique qui les différencie. Chacun de nous en a un dans son téléphone mais presque personne ne sait que l’un d’entre eux en vaut la peine figure inimaginable. De quoi cela dépendait-il? Cela semble étrange de penser, mais parmi ceux-ci il y a une carte spéciale avec des numéros de téléphone qui en ont un séquence atypique. Habituellement, la motivation en est une en particulier: ceux-ci se révèlent avoir une succession répétée de nombres différents, faciles à retenir. D’autres, en revanche, sont renouvelés plusieurs fois au sein du même numéro.

Carte SIM spéciale: “Le Iene” pour une vente aux enchères caritative

De ces trésors de poche, nous voyons des collectionneurs assidus qui dépenseraient des milliards rien que pour acheter la carte SIM la plus rare.

Un des amoureux des cartes téléphoniques, parlant avec un autre homme avec la même passion, a déclaré que les cartes SIM introuvables peuvent valoir entre 10 et 50 000 euros. Cette déclaration a déclenché une idée brillante dans l’esprit des producteurs de “Le Iene”. Le programme, pour donner à la carte SIM une valeur encore plus élevée mais surtout concrète, a mis en place une véritable vente de cartes avec une séquence de numéros particuliers. Dans quel but? Le produit de la “vente” sur une vente aux enchères Ebay a été reversé au National Cancer Institute.

En ce qui concerne les chiffres inestimables, au moins 1 personne sur 3 est sceptique et détachée de la question. Ce dont nous parlons peut vraiment arriver à tout le monde. Alors qu’attendez-vous pour vérifier?

Voici la liste de quelques numéros chanceux:

339 YYXXXXX

33Y XXXXXXX

342 XXXXXYY

320 XYZYZYZ

393 XY9XXY9