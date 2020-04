Le Japon lancera une application qui vous avertira si vous pourriez être infecté par un coronavirus

Japon préparer une application pour iOS et Android qui avertira les gens s’ils ont été en contact avec une personne infectée par un coronavirus. Selon Nikkei Asian Review, le gouvernement japonais utilisera un concept similaire à celui proposé par Apple et Google à la fin de la semaine dernière, où la proximité entre les gens via Bluetooth est enregistrée.

Selon le rapport, l’application gratuite pour iOS et Android a été développée par l’ONG Code pour le Japon et utilise Bluetooth LE et des données de téléphone cryptées comme base pour détecter si vous avez été près de quelqu’un J’ai donné positif dans COVID-19. L’application enregistre les données et envoie ensuite un avis à la personne, bien qu’elle ne spécifie pas le moment exact où le contact a eu lieu.

L’application enverra une notification si vous étiez proche d’une personne infectée par un coronavirus

Le gouvernement japonais a voulu protéger la vie privée des utilisateurs et demandera une autorisation préalable. L’application ne précisera pas l’heure, le lieu ou le nom de la personne infectée avec laquelle il était possible d’avoir un contact étroit, mais uniquement enverra une notification au mobile Il dit: «Vous avez peut-être été en contact étroit avec une personne infectée la semaine dernière», invitant la personne à surveiller sa santé.

Données d’application sera supprimé après un certain temps. Selon Nikkei, ce ne sera pas la seule application avec cette fonctionnalité, car Rakuten – en Amazonie au Japon – prépare également une application pour empêcher l’expansion du coronavirus, de sorte que le gouvernement mettra en œuvre un système qui permet l’interopérabilité des deux.

Apple et Google développeront un système de lutte contre le COVID-19

Il y a quelques jours, Google et Apple ont annoncé une initiative pour créer un outil pour suivre la propagation du coronavirus. Le projet commencera en mai et consiste à fournir aux organisations de santé du monde entier une API qui permet interopérabilité entre les systèmes iOS et Android, pour ensuite déployer un système qui suit les contacts concernés.

Grâce à Bluetooth LE, ce système transmettra une identité anonyme aux appareils à proximité, donc il sera facile d’identifier si vous étiez proche d’une personne infectée au cours des 14 derniers jours. Comme avec l’application Japon, l’emplacement et les détails de la personne avec laquelle vous avez eu une interaction ne sont pas divulgués.

Google et Apple ont souligné que ce système garantira la confidentialité des utilisateurs grâce à des identifiants de proximité uniques qui changent toutes les 15 minutes et n’existent qu’entre les appareils, mais pas dans le cloud. La chose la plus importante est que ce sera facultatif et en cas de participation, l’autorisation préalable des utilisateurs sera requise.

Alors que l’application développée par le gouvernement du Japon sera disponible fin avril, le système proposé par Apple et Google n’a pas encore de date définie. On a seulement dit que la première étape commencerait en mai et que dans les prochains mois, nous verrons des applications qui en profiteront.

Il y a quelques mois, le gouvernement de La Chine a lancé une application similaire qui utilisait des données utilisateur telles que le nom, l’ID et le numéro de téléphone. En utilisant les informations des services de santé et de transport, le gouvernement pourrait savoir si la personne avait été en contact avec le COVID-19 infecté.

