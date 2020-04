Le Japon réalise la conception d’un tribunal numérique basé sur la blockchain à l’ère numérique

Une équipe de chercheurs au Japon a réussi à concevoir une cour numérique propulsée par la blockchain. Ce qui fournirait la solution aux différends concernant les accords juridiques. Ceci afin de le rendre moins cher, plus rapide et plus efficace. Cela a été annoncé dans un communiqué de presse officiel ces jours-ci.

En outre, il est connu que les politiciens japonais pourraient utiliser des cryptos pour financer des campagnes dans le pays asiatique. De cette façon, un autre front d’investissement en crypto-monnaie est ouvert dans cette partie du monde.

En raison du potentiel de la technologie blockchain, elle cherche à garantir que les informations sont stockées sur plusieurs ordinateurs. Et pour qu’il ne soit pas manipulé, il cherche plus tard à présenter d’énormes opportunités pour impacter divers domaines de la vie quotidienne.

Jusqu’à présent, des cas ont été trouvés qui ont été plus efficaces dans le domaine de la finance et du commerce de détail. Là où certains chercheurs sont allés plus loin pour trouver certaines des utilisations les moins conventionnelles.

L’année dernière, des informations ont été générées par un tribunal d’Aragon. Ce qui a lancé un tribunal en ligne décentralisé pour éliminer les obstacles relatifs. Tout cela en termes de juridictions nationales et internationales pour la résolution des litiges.

Le Japon développe un tribunal numérique propulsé par la blockchain

Dans un mouvement de contrepartie à la fois l’Université de Tokyo et l’Université de la Colombie-Britannique au Canada, une recherche a été menée qui introduit la technologie de la chaîne de blocs pour le développement d’un tribunal numérique. Et avec cela, permettre aux services juridiques traditionnels d’être accessibles à tous.

Selon la déclaration publiée, le mécanisme unique basé sur le concept existant de contrats intelligents peut éliminer la nécessité d’un processus juridique coûteux. Ce qui rend un tribunal numérique possible, c’est de pouvoir enregistrer les opinions des parties concernées. Tout cela en cas de violation de l’accord. L’algorithme peut agréger les données et conclure qui a violé cet accord.

Lorsque le tribunal numérique conclut, des amendes sont immédiatement infligées au coupable. Après avoir retenu l’acompte versé lors de la phase initiale de l’accord.

Afin de faire la lumière sur les procédures numériques et d’expliquer les avantages de celles-ci, il est mentionné que, bien que la technologie blockchain soit mise en œuvre pour maintenir des enregistrements inaltérables. La plupart du processus juridique n’implique pas une décentralisation.

La décentralisation entraîne certains défis

La technologie Blockchain apporte une mise à niveau cruciale pour les contrats intelligents gérés. Ce qui permet de juger d’un litige réalisant des interactions potentiellement coûteuses avec ce type de technologie. Ce qui a été réalisé, c’est le fait de réduire le degré d’interaction à chaque étape. Parvenant ainsi à maintenir les coûts du tribunal numérique qui sont vraiment bas. Cette déclaration l’a également expliqué.

Basé sur l’utilisation des technologies émergentes et sur la manière dont la blockchain peut également attirer une mauvaise déclaration en raison précisément de sa décentralisation et de son incapacité à restreindre les implémentations suspectes. Il a été ajouté qu’il s’agit d’un défi pour chaque technologie émergente.

Dans le cas où une nouvelle ère économique serait adoptée, l’objectif est que les innovateurs travaillent en étroite collaboration avec les régulateurs. Ceci afin de trouver une solution la plus adaptée à toutes les parties impliquées dans le processus.

