Le Japon va ramener un morceau de Phobos lunaire de Mars sur Terre – .

Avec des groupes comme la NASA et l’Agence spatiale européenne se concentrant principalement sur les missions d’exploration de la Lune et de la Terre, l’agence spatiale japonaise JAXA tente une chance sur un autre type de mission. Selon des informations en provenance du Japon, la JAXA prévoit actuellement un voyage vers deux lunes martiennes, et ils prévoient en soirée de prendre un échantillon de la lune martienne Phobos et de le renvoyer sur Terre.

Comme le rapporte Ars Technica, la mission coûtera environ 417 millions de dollars et aura une fenêtre de lancement provisoire de 2024. En cas de succès, ce sera la toute première fois que les humains chercheront un échantillon d’une lune en orbite autour d’une autre planète.

La mission Martian Moon eXploration (MMX) visitera à la fois la lune martienne Deimos ainsi que Phobos. Visiter les lunes depuis l’orbite sera passionnant pour JAXA, mais la clé du succès de la mission sera évidemment le toucher des roues sur Phobos. Comme le note JAXA dans un nouveau message d’annonce, le vaisseau spatial se posera sur Phobos pendant quelques heures seulement.

Phobos a été sélectionné pour les opérations de surface, le vaisseau spatial atterrissant pendant plusieurs heures pour collecter un échantillon d’au moins 10 g à l’aide d’un carottier qui peut recueillir des matériaux à au moins 2 cm sous la surface de la lune. Le vaisseau spatial quittera alors le système martien et ramènera l’échantillon sur Terre, achevant le premier aller-retour vers le système martien.

Si cela ressemble à un plan incroyablement ambitieux, c’est parce que c’est le cas. Arracher des échantillons de surface à d’autres corps de notre système solaire n’est pas une tâche facile, et jusqu’à présent, des groupes comme la NASA et la JAXA se sont concentrés sur la capture de tels échantillons d’astéroïdes plutôt que d’autres planètes et lunes.

La mission ne devant commencer qu’en 2024, nous en apprendrons encore beaucoup sur les plans de la JAXA avant qu’elle ne soit prête à décoller, et ce sera excitant de voir comment les choses progressent au cours des mois et des années à venir.

Source de l’image: JAXA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

