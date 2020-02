Le jeu Company of Heroes WWII est maintenant disponible sur iPad

Feral Interactive a annoncé que le jeu de stratégie primé de la Seconde Guerre mondiale Company of Heroes est désormais disponible sur iPad. Une bande-annonce vidéo peut être vue ci-dessous…

Company of Heroes est le jeu de la Seconde Guerre mondiale acclamé par la critique et toujours populaire qui a redéfini la stratégie en temps réel avec une combinaison convaincante de campagnes rapides, d’environnements de combat dynamiques et de tactiques avancées en escouade.

Commandez deux compagnies de crack de soldats américains et dirigez une campagne intense dans le théâtre d’opérations européen en commençant par l’invasion du débarquement en Normandie.

Adaptée et optimisée pour iPad, Company of Heroes dispose d’une interface utilisateur intuitive pour l’exécution rapide de tactiques avancées en temps réel dans le feu de l’action.

Dirigez des escouades de troupes américaines contre la puissante Wehrmacht allemande à travers 15 missions difficiles basées sur certains des combats les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale.

Les environnements destructibles vous permettent d’exploiter le champ de bataille à votre meilleur avantage.

Graphiques haute résolution optimisés pour l’écran Retina de l’iPad.

Le jeu de bureau classique, disponible en tant qu’application premium. Téléchargez des missions et des cartes d’escarmouche sans frais supplémentaires.

Lancé pour la première fois pour Windows en 2006, Wikipedia note qu’il a remporté plusieurs prix à l’époque.

PC Gamer: Jeu de l’année 2006

GameSpy: Jeu PC de 2006, Meilleur son, Meilleur jeu de stratégie PC, Meilleur PC multijoueur

Satellite Awards: jeu de puzzle / stratégie exceptionnel

GameSpot: Meilleur jeu PC 2006, Meilleur jeu de stratégie

IGN: Jeu PC de 2006, Meilleur jeu de stratégie PC, Meilleure utilisation du son sur PC, Meilleur jeu PC en ligne

Game Critics Awards: Meilleur jeu de stratégie

GameSpot: Meilleur jeu télévisé sur PC de 2005; Meilleur jeu de stratégie de spectacle; Meilleur jeu d’ensemble

IGN: Finaliste, Meilleur jeu de stratégie (PC), Finaliste, Excellence technologique (PC)

GameSpy: le meilleur de l’E3

Interactive Achievement Awards: Jeu de stratégie de l’année

Le jeu fonctionne sur une large gamme d’iPad, mais nécessite iOS 13.1 ou une version ultérieure et au moins 6 Go de stockage gratuit, 8 Go recommandés.

iPad mini (5e génération)

iPad Air (3e génération)

iPad (5e génération)

iPad (6e génération)

iPad (7e génération)

iPad Pro (1re génération: 9,7 ″, 12,9 ″)

iPad Pro (2e génération: 10,5 ″, 12,9 ″)

iPad Pro (3e génération: 11 ″, 12,9 ″)

Company of Heroes est disponible sur l’App Store pour 13,99 $.

