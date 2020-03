Le jeu d’arcade Missile Command arrive sur iOS et Android

Atari a annoncé que le jeu d’arcade classique Missile Command arrivera sur iOS et Android plus tard cette année. Encore mieux, vous aurez le choix entre une version gratuite financée par la publicité ou un paiement unique pour supprimer les publicités; pas d’achats intégrés…

Polygon rapporte que ce sera une version mise à jour du jeu original.

Atari fait revivre Missile Command avec un nouveau jeu que la société appelle «une vision moderne» du classique d’arcade pour les appareils mobiles. Le lancement du jeu, intitulé Missile Command: Recharged, coïncide avec le 40e anniversaire de cette année de l’original de 1980.

Missile Command: Recharged conserve la même perspective que le jeu original, dans lequel les silos de missiles combattent les roquettes entrantes pour protéger les structures civiles. Recharged utilise un design visuel de couleur néon, à la réinvention de jeux d’arcade classiques comme Pac Man Championship Edition et Space Invaders Extreme. Le gameplay a été remixé, avec des power-ups, un système de mise à niveau et un mode de réalité augmentée qui projette le gameplay sur une «armoire d’arcade virtuelle».

Je n’ai jamais été un grand joueur, mais n’oubliez pas d’en avoir joué une version sur Macintosh à l’époque. Vous pouvez voir une vidéo de ce jeu, sorti en 1984, ci-dessous.

Le jeu iOS plaira probablement le plus à ceux qui recherchent un voyage dans le passé, mais comme le note Engadget, il montre à quel point nous avons parcouru la route depuis la sortie du jeu sur les machines d’arcade.

Ce ne sera pas la façon la plus spectaculaire de célébrer le 40e anniversaire du Missile Command (il a frappé les arcades pour la première fois en juillet 1980). Cependant, cela montre à quel point le jeu a progressé en quatre décennies. Un jeu qui nécessitait auparavant une énorme armoire et un trackball se glisse désormais facilement dans votre poche, avec la technologie tactile et AR qui n’était même pas sur le radar il y a 40 ans. Et regardez-le de cette façon: Ce sera un voyage dans la mémoire beaucoup plus abordable que la console VCS à long retard d’Atari.

Il devrait être disponible au printemps, avant l’anniversaire de juillet.

