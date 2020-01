Le jeu d’aventure indépendant Summer Catchers arrive enfin sur Android, le pré-enregistrement est maintenant disponible

Je viens de porter à mon attention que le jeu d’aventure indépendant élégant de FaceIT, Summer Catchers, est enfin disponible pour une pré-inscription sur le Play Store. En juillet 2019, le jeu a été publié sur Steam par Noodlecake Studios et a suscité de nombreuses critiques positives sur la plate-forme au cours des six derniers mois. Le jeu joue comme un coureur automatique, bien qu’il offre également une expérience basée sur l’histoire, alors attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus raffiné que les coureurs automatiques standard sur le Play Store.

La bande-annonce ci-dessus a été publiée pour le lancement Steam de Summer Catchers en juillet 2019, donc elle peut ne pas être parfaitement représentative de la façon dont le jeu se déroulera sur Android, mais elle devrait offrir une bonne idée de la façon dont le titre joue. La première chose que vous remarquerez probablement, c’est que les graphiques basés sur les pixels sont excellents. Chaque environnement est unique, ce qui fait un bonbon pour les yeux au fur et à mesure de votre progression. Pour la plupart, il s’agit d’un jeu de conduite sans fin où chaque personnage va se déplacer dans son propre véhicule à la recherche d’objets qui lui permettront de passer au niveau suivant sans fin. Il y a des combats de boss dans le mélange, mais il faut aussi beaucoup de broyage pour atteindre chaque boss. Donc, rejouer les mêmes niveaux sans fin encore et encore va être une condition préalable, quelque peu similaire à la façon dont Alto’s Adventure joue, mais avec un accent plus large sur l’histoire et les environnements.

Depuis Summer Catchers vient d’apparaître pour la pré-inscription sur le Play Store, les détails sont toujours légers. Cela signifie que nous ne savons toujours pas quand le jeu sortira, ni comment il sera monétisé. J’espère qu’il continuera d’être un jeu premium une fois qu’il sera sorti sur Android.

Alors voilà. Summer Catchers est un magnifique auto-runner de FaceIT et publié par Noodlecake Studios, et il passe enfin de Steam à Android. Bien que nous ne sachions toujours pas quand attendre sa sortie officielle sur le Play Store, si vous souhaitez recevoir une notification ce jour-là, allez-y et pré-enregistrez-vous via le widget Play Store lié ci-dessous.