Le jeu de réflexion sur les coronavirus de l’Université de Washington vise à externaliser un remède – .

Ces diagrammes montrent des diagrammes schématiques du «pic» utilisé par le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 pour pénétrer de force dans les cellules qu’il infecte. Le diagramme à gauche montre la pointe avec un type de clé moléculaire connue sous le nom de RBD en position «basse». Le diagramme du milieu montre la conformation RBD-up, et le diagramme à droite montre la pointe sur le virus du SRAS à titre de comparaison. (Wrapp et al. / UT-Austin / NIH via Science / AAAS)

L’Université de Washington adopte une nouvelle approche pour lutter contre la propagation des coronavirus dans le monde.

Un nouveau jeu de puzzle de l’université met au défi les scientifiques et le public de construire une protéine qui pourrait empêcher le virus de s’infiltrer dans les cellules humaines. Le jeu se trouve sur Foldit, un site Web de 12 ans créé par le Center for Game Science de l’université, conçu pour partager les contributions à la recherche importante sur les protéines de plus de 200 000 joueurs inscrits.

Les idées les plus prometteuses générées par le jeu seront testées et éventuellement fabriquées par l’Institut de conception de protéines d’UW à Seattle.

Aujourd’hui, nous vous demandons d’aider à concevoir des protéines antivirales contre le #coronavirus: https: //t.co/ecqJmpXaj8

Les solutions les plus prometteuses seront fabriquées et testées à l’Institute for Protein Design (@UWproteindesign) à Seattle. #CitizenScience #COVID # COVID2019 #citsci pic.twitter.com/TsknpmwCyN

– Foldit (@Foldit) 28 février 2020

Le virus est connu sous le nom de COVID-19 – abréviation de Coronavirus disease 2019 – et il s’est propagé dans le monde entier, infectant plus de 89000 personnes et tuant plus de 3000. Le titre «Coronavirus» ne se limite pas à ce virus, mais à une classe de virus, y compris le rhume et le SRAS, qui ont un pic de protéines en forme de couronne. «Corona» est le mot latin pour couronne. Les symptômes associés à COVID-19 incluent la fièvre, la toux et l’essoufflement, à un niveau beaucoup plus grave que celui observé chez les personnes souffrant de rhume.

Les coronavirus se propagent lorsque les protéines de pointe à leur surface se lient étroitement aux protéines réceptrices présentes à la surface des cellules humaines, selon la description du puzzle Foldit. Lorsque cela se produit, le «virus peut infecter la cellule humaine et se répliquer».

“Au cours des dernières semaines, les chercheurs ont déterminé la structure de la protéine de pointe du coronavirus 2019 et comment elle se lie aux récepteurs humains”, selon la description du puzzle. “Si nous pouvons concevoir une protéine qui se lie à cette protéine de pointe du coronavirus, elle pourrait être utilisée pour bloquer l’interaction avec les cellules humaines et stopper l’infection!”

Le virus a principalement touché la Chine, qui représente près de 90% des cas confirmés, selon un tracker créé par l’Université Johns Hopkins. Il y a 86 cas confirmés aux États-Unis, et les deux premiers décès liés au coronavirus aux États-Unis se sont produits dans la région de Seattle.

Le monde de la technologie prend de sérieuses précautions pour essayer d’éviter une nouvelle propagation du virus. Amazon et Google font partie des géants de la technologie qui limitent les déplacements des employés. Les grandes conférences technologiques, notamment le F8 de Facebook, le Mobile World Congress et la Game Developers Conference, ont été annulées ou reportées.