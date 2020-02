Le jeu iPhone populaire «Plague Inc.» démarre à partir de l’App Store de Chine – .

Au cours des dernières années, je n’ai utilisé que quelques applications qui ont réussi à survivre à un certain nombre de mises à niveau iPhone successives. Si quoi que ce soit, un nouvel achat d’iPhone est généralement une excellente excuse pour effectuer une purge massive des applications. Après tout, ce n’est pas comme si quelqu’un devait encore jouer à Fruit Ninja en 2020.

Cependant, une application que je tiens à avoir sur chaque nouvel iPhone est Plague Inc., un jeu qui a été une application la plus vendue sur l’App Store depuis un certain temps maintenant. Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, il s’agit essentiellement d’un jeu de simulation à vocation médicale qui met au défi les utilisateurs de propager une maladie mortelle à travers le monde alors que les scientifiques et les professionnels de la santé cherchent à la contenir.

Cela peut sembler morbide à première vue, mais le jeu est bien conçu, immersif, addictif, éducatif et, sans surprise, a remporté toutes sortes de récompenses et de distinctions au cours des dernières années. À un moment donné, le Center for Disease Control and Prevention a même estimé que le jeu «crée un monde fascinant qui engage le public sur des sujets de santé publique graves».

Maintenant, vous vous demandez peut-être: pourquoi je parle d’un jeu, aussi populaire soit-il, qui a été initialement publié sur l’iPhone en 2012? Eh bien, le coronavirus se propageant toujours, le jeu a attiré beaucoup d’attention ces dernières semaines.

À la lumière de cela, le jeu a récemment été lancé sur l’App Store d’Apple en Chine. Ndemic Creations, le studio derrière le jeu, a publié la déclaration suivante sur la suppression:

Nous avons de très tristes nouvelles à partager avec nos joueurs basés en Chine. Nous venons d’être informés que Plague Inc. “inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China” et a été supprimé de l’App Store de Chine. Cette situation est complètement hors de notre contrôle.

Plague Inc. est un énorme succès critique et commercial. Huit ans et avec plus de 130 millions de joueurs, c’est le jeu de stratégie / simulation n ° 1 dans le monde et le jeu payant le plus populaire en Chine depuis de nombreuses années. Plague Inc. se démarque comme une simulation intelligente et sophistiquée qui encourage les joueurs à réfléchir et à en apprendre davantage sur les graves problèmes de santé publique. Nous respectons énormément nos joueurs chinois et sommes dévastés de ne plus pouvoir accéder à Plague Inc. et y jouer.

Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l’importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.

Nous travaillons très dur pour essayer de trouver un moyen de remettre le jeu entre les mains des joueurs chinois – nous ne voulons pas vous abandonner – cependant, en tant que petit studio de jeux indépendant au Royaume-Uni, les chances sont empilées contre nous. Notre priorité immédiate est d’essayer de prendre contact avec l’Administration du cyberespace de Chine pour comprendre leurs préoccupations et travailler avec eux pour trouver une solution.

Rien ne change en dehors de la Chine continentale: nous continuerons à prendre en charge et à mettre à jour à la fois Plague Inc. et notre nouveau jeu Rebel Inc. sur toutes les plateformes tout en travaillant dur pour essayer de trouver un moyen de ramener Plague Inc. aux joueurs en Chine.

Étant donné le moment du retrait, il va sans dire que cela a quelque chose à voir avec l’épidémie de coronavirus en cours. Pourtant, le motif spécifique derrière la suppression reste quelque peu flou.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.