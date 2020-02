le jeu le plus vendu en Italie après six semaines

Selon les statistiques qui tiennent compte des six dernières semaines, GTA 5 est actuellement le jeu le plus vendu en Italie.

Une bonne nouvelle donc pour GTA 5 une fois de plus en tête des charts pour ce 2020. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il manque des nouveaux titres dans le secteur. En fait, ils sont sur le podium avec GTA 5 FIFA 20 et Dragon Ball Z: Kakarot. Les données proviennent d’une certaine source, à savoir B2Boost. Plus précisément, à partir des classements qui ont émergé avec le projet DLG (données de ventes de jeux) promulguées par la fédération européenne ISFE. En particulier, nous rappelons que les classements concernant les ventes sont appelés combinés car ils combinent les ventes entre Vente au détail et réseau, c’est-à-dire entre les magasins physiques et en ligne pour être clair. En plus, bien sûr, des ventes qui reflètent l’ensemble du marché.

En ce qui concerne les ventes de la partie Réseau, le crédit revient à FGD (téléchargements de jeux complets). Les consommateurs achètent ce dernier via l’une des plateformes suivantes: Xbox Live eStream et PlayStation Network. Cela implique que la partie “free to play” et les achats intégrés ne sont pas inclus.

Nous rapportons ci-dessous le top 10 des jeux les plus vendus en Italie au cours des six premières semaines de 2020: GTA 5, FIFA 20, Dragon Ball Z: Kakarot, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Call of Duty: Modern warfare, NBA 2k20, Minecraft: Nintendo Switch Edition, Minecraft, Luigi’s Mansion 3, Red Dead Redemption 2. Comme en témoigne ce classement d’un seul jeu récent sur 10, sans aucun doute un excellent résultat pour les jeux mentionnés mais en général cela indique le manque de nouveautés dans le secteur. Il ne reste plus qu’à espérer que dans les prochaines semaines, il y aura de nouvelles annonces d’entreprises, peut-être même avec les débuts de la nouvelle Sony PlayStation 5.