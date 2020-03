le jeu vidéo Nintendo Switch qui parle aux enfants

Lydia est un jeu vidéo déjà sorti en 2017 sur la plateforme de jeux vidéo Steam et qui avait déjà à l’époque de nombreuses critiques et retours positifs. Il a récemment été mis à disposition aussi pour Nintendo Switch, recueillant également de nombreux consentements dans ce cas. Mais quelle est la force de ce jeu vidéo interactif?

Quelles sont les fonctionnalités qui rendent Lydia si spéciale en tant que jeu vidéo?

Lydia raconte l’histoire de cette petite fille forcée de vivre son enfance entre un père alcoolique et une mère violente qui arrache inévitablement toute la beauté de ses premières années de vie. C’est précisément pour cette raison que la fille, dans une tentative d’échapper à sa triste réalité, l’existence de mondes fantastiques est inventée qui ne se trouvent que dans sa tête et inventer des histoires. Le problème, cependant, est que personne dans sa famille n’a jamais eu le temps et l’envie de lui raconter pleinement les histoires, y compris les fins heureuses. Par conséquent, les histoires que Lydia connaît ils sont tous incomplets et sans fin heureuse que nous connaissons habituellement et qu’elle n’a aucune idée et dans ses fantasmes, les monstres de ses histoires ne s’en vont jamais et restent toujours autour d’elle.

Pour aller de l’avant avec l’intrigue, nous comprenons que les défauts des monstres que Lydia imagine ne sont autres que ceux de ses parentsconsommé par l’alcool et les rancunes qui empoisonnent même l’enfance de l’enfant. Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un jeu vidéo particulièrement divertissant, mais plutôt d’une aventure qui nous permet d’expérimenter en partie des choses sur lesquelles nous ne nous attardons pas toujours assez pour réfléchir. Créé par la startup appelée Platonic Partnership et par un game designer qui a malheureusement connu ces monstres, ce jeu peut être acheté au prix de 1 euro, qui sera reversé à la fondation Fragile Childhood, qui soutient psychologiquement les enfants confrontés à ce type de problèmes familiaux.