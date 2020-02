Harley a clairement démontré qu’elle et le Joker ont terminé dans chaque bande-annonce de Birds of Prey. Les deux membres de la famille de clowns royaux les plus tristement célèbres de Gotham ont officiellement appelé à sa disparition. Mais, étant donné à quel point la continuité et l’univers partagé du DCEU sont étranges (au moins, par rapport au MCU), nous ne pouvons reprocher à personne de se demander si M. J va se présenter en quelque sorte pour le nouveau film de Harley. Et, peut-être encore plus important, quelle version de Joker serait disponible, étant donné que Joaquin Phoenix est la personne la plus récente à assumer ce rôle?

Heureusement, Birds of Prey a une solution relativement simple pour un réseau aussi étrange et emmêlé d’histoires interconnectées. Le Joker est-il dans Birds of Prey? Oui – mais probablement pas de la manière que vous attendez.

En vérité, le camée de Joker dans le film vient soigner des images de Suicide Squad réutilisées. La scène dans laquelle Harley est jeté dans la cuve d’Ace Chemicals a été recoupée pour ce film, ce qui signifie que nous pouvons voir une partie de l’arrière de la tête de Joker – Jared Leto Joker, c’est-à-dire – juste avant que Harley ne lui fasse cygne se plonger. En fait, nous ne voyons jamais son visage ou toute autre partie de lui – donc, en ce qui concerne les camées, ce n’est vraiment pas beaucoup. Pourtant, cela confirme certaines choses qui peuvent ou non ronger l’arrière de votre cerveau.

D’une part, Joaquin Phoenix n’est certainement pas le Joker du DCEU “principal”. Non pas que quiconque impliqué dans ce film ait jamais essayé d’insister sur le fait qu’il l’était – mais malgré tout, étant donné la confusion du paysage avec les films de Batman en particulier, ce n’était pas nécessairement en dehors du domaine des possibilités. Mais maintenant, il ressemble plus à Joker, le film, est complètement séparé de films comme Wonder Woman, Aquaman, Birds of Prey et Shazam et rien de ce qui s’y passe n’aura aucune incidence sur le DCEU.

Deuxièmement, le Joker de Jared Leto est toujours, fonctionnellement, canon pour le plus grand DCEU, même si l’acteur ne reprendra pas le rôle de sitôt (du moins, à notre connaissance). Le redémarrage de The Gun Suicide Squad de James Gunn a déjà publié une liste de distribution, et, malgré son énorme, Leto n’a pas été inclus. De même, le film Batman de Matt Reeves a confirmé un casting qui n’implique pas du tout Joker. Nous ne savons toujours pas où le film de Reeves tombera dans le DCEU en général, ou s’il adoptera une approche similaire à Joker et restera complètement isolé, mais ce sont les deux films dans lesquels nous verrions probablement une apparition Joker si l’on était dans les travaux.

Donc, si vous essayez de garder une trace de qui est qui dans le DCEU, votre meilleur pari lorsque vous essayez de comprendre ce qui se passe avec M. J est de continuer à imaginer les tatouages ​​faciaux et les grilles de diamants de Leto’s Joker pour, eh bien, l’avenir prévisible. Faites-nous confiance, nous ne sommes pas ravis non plus, mais ce sont les pauses.

Birds of Prey est maintenant en salles.

