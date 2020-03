Le jouet de film Black Widow révèle que Taskmaster a des griffes de style Black Panther

Une nouvelle figurine d’action du prochain film Marvel Veuve noire révèle que le méchant du film, Taskmaster, a des griffes de panthère noire. Black Widow a longtemps été en préparation, car c’est un film que les fans espéraient depuis la première apparition de Natasha Romanoff dans Iron Man 2. Beaucoup supposaient que Black Widow serait le premier personnage féminin à être le seul à mettre en vedette un film MCU. Cependant, cet honneur est allé au capitaine Marvel, qui a vu Brie Larson prendre le rôle titre. Avant la sortie de son film solo en mai, Scarlett Johansson aura joué Black Widow dans sept films Marvel différents, plus une apparition à mi-crédits dans un autre.

Une chose que les fans sont particulièrement excités dans Black Widow est le méchant du film, Taskmaster. Un favori dans les bandes dessinées, il a la capacité d’imiter les styles de combat des autres super-héros, une compétence qui fait de lui un adversaire redoutable. Il y a eu beaucoup de conversations sur qui pourrait jouer Taskmaster, mais pour l’instant, l’identité du méchant est l’un des secrets les mieux gardés du film. Les fans et les experts de Marvel ont théorisé tout le monde, de Johansson en tant que clone de Black Widow à Melina Vostokoff de Rachel Weisz. Certains ont pensé que des vidéos et d’autres séquences suggéraient que Taskmaster pouvait être joué par une femme, en raison du style agile du personnage.

Les fans de Marvel se sont également concentrés sur le costume de Taskmaster, qui offre une prise différente de celle des bandes dessinées. Jusqu’à présent, les images ont montré un masque qui n’est pas aussi semblable à un crâne que celui que le personnage porte dans les bandes dessinées. La cape de marque déposée de Taskmaster était également manquante. Cependant, grâce aux images d’un nouveau jouet de Black Widow partagées par le directeur du développement visuel de Marvel Studios Andy Park, il semble que Taskmaster obtienne une mise à niveau dans un sens. Une photo de la figurine Taskmaster montre des griffes rétractables, similaires à celles de Black Panther. Découvrez les photos, dont une montrant les griffes de Taskmaster, ci-dessous.

En raison du sacrifice de Natasha dans Avengers: Fin de partie, Black Widow sera un film préquel, situé après les événements de Captain America: Civil War. Cependant, les téléspectateurs verront également une jeune Natasha Romanoff. Il y a eu des spéculations que Robert Downey Jr. retournera également au MCU pour une apparition en tant qu’Iron Man, bien que ce soit loin d’être confirmé. Comme Natasha, Tony Stark s’est sacrifié pour sauver le monde dans le dernier film des Avengers, rendant une scène potentielle entre eux deux beaucoup plus puissante.

Au cours des dernières années, des choses comme les jouets et l’art conceptuel ont fourni des informations précieuses pour les films à venir, en particulier dans le MCU. Ils sont souvent un moyen pour les fans aux yeux d’aigle de repérer de petites choses qu’un spectateur occasionnel pourrait ne pas savoir rechercher. L’affirmation de Park selon laquelle le jouet Taskmaster est “très précis sur le film” semble également prouver que le personnage aura en fait des griffes dans le film fini. Cependant, les fans devront attendre Veuve noire sort en mai pour les voir en action.

