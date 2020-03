Le joueur en ligne de Red Dead s’autorise en quelque sorte au pire moment possible

Il y a eu un certain nombre de problèmes dans Red Dead Redemption 2Le mode en ligne de récemment, mais un joueur de Red Dead Online a été extrêmement malchanceux et a accidentellement fini par se faufiler au milieu d’un échange de tirs. Ces problèmes semblent se produire plus avec la version PC de Red Dead Redemption 2 qu’avec ses homologues sur console, probablement parce qu’il est beaucoup plus facile pour les joueurs de comprendre comment pirater un jeu PC.

Il y a moins de deux semaines, un joueur de Red Dead Redemption 2 a découvert un problème qui a soudainement rendu un PNJ aléatoire extrêmement violent sans raison explicable, se précipitant pour défendre le personnage du joueur d’un autre attaquant d’une manière qui ne ressemble à rien des fans de Red Dead Redemption 2. avait déjà été témoin. Avant cela, des squelettes à deux têtes étranges ressemblant à Dark Souls ont été piratés dans Red Dead Online, apparaissant soudainement sans raison et attaquant tous les joueurs qu’ils rencontraient. Maintenant, il semble que même des objets comme le lasso du jeu sont immunisés contre les bugs et les défauts, comme en témoigne l’expérience d’un joueur ci-dessous.

Comme découvert dans le sous-programme Red Dead Online, un joueur (utilisateur de Reddit u / zzzenix) essayait de terminer une mission de prime quand soudainement tout s’est mal passé. Comme de nombreux joueurs, u / zzzenix a sprinté rapidement devant la plupart des gardes de la cible et s’est dirigé directement vers la prime elle-même, espérant clairement attraper le mécréant avant qu’il ne s’échappe ou se fasse tirer par erreur. Cependant, une fois que le joueur a attrapé la cible et a commencé à l’attacher, quelque chose d’inhabituel s’est produit et u / zzzenix est devenu celui qui était lié à la place. Regardez la vidéo intégrée ci-dessous pour voir exactement comment toute la séquence d’événements s’est déroulée:

Peut-être que l’ouverture accidentelle du menu dans le jeu pendant le processus de lasso avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle ce problème particulier s’est produit, mais apparemment, ce n’est pas la seule fois que cela se produit. Selon u / zzzenix, cet événement enregistré n’était que le premier de nombreux. Dans le fil de discussion où la vidéo ci-dessus a été publiée, ils déclarent que ce problème particulier de Red Dead Online “s’est produit comme 4 fois après cela dans une prime après avoir enregistré cela et j’ai fini par perdre la prime LOL.” En réponse à une autre question, l’utilisateur a répondu “cela ne m’est jamais arrivé sur PS4” mais “une fois que j’ai obtenu mon rôle de chasseur de primes sur PC, c’est arrivé”.

Le précurseur spirituel de Red Dead Online, Grand Theft Auto Online, avait également sa juste part de bugs et de bugs lors de son introduction, et était réputé plutôt désagréable pendant plusieurs mois après sa sortie. Cependant, Rockstar Games a réussi à inverser le lancement brutal de GTA Online et à en faire l’une des formes de divertissement les plus rentables de tous les temps. Compte tenu de l’histoire du développeur à rechercher la perfection, les joueurs peuvent probablement s’attendre au même type de durée de vie pour Red Dead Redemption 2du composant en ligne, tant que la société consacre du temps à la correction de problèmes comme ceux-ci. Après tout, lorsque les joueurs commencent à perdre des progrès en raison d’incohérences de jeu, c’est à ce moment-là qu’ils ont tendance à quitter définitivement les jeux.

