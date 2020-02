Le jour du jugement a été fixé dans le futur

Certains téléspectateurs peuvent être surpris d’apprendre que le blockbuster de James Cameron en 1991 Terminator 2: Jour du jugement a été fixé à l’avenir. Trois ans dans le futur, pour être précis. Avant que les suites ultérieures ne bouleversent tout en jetant au vent une prudence liée au paradoxe à divers degrés de succès, la première suite de The Terminator de 1984 a commencé à jouer avec la chronologie, quoique de manière subtile et à peine remarquée. Il y avait de bonnes raisons de le faire, liées à l’histoire et aux coulisses.

T2, comme tout le monde, y compris le service marketing de TriStar, l’a appelé, a fait irruption sur les écrans de cinéma à l’été 1991, acclamé par la critique et battant des records. Avec des effets spéciaux générés par ordinateur qui n’avaient jamais été vus auparavant par les cinéphiles, il éclipsa E.T. de 1982. l’Extraterrestre en tant que film le plus rentable de tous les temps, une réalisation encore presque inconnue pour un film classé R. Il n’y a actuellement qu’un seul titre classé R dans les cinquante premiers. Il occupera ce poste pendant deux ans jusqu’à ce que Steven Spielberg récupère la couronne du box-office avec Jurassic Park. Néanmoins, James Cameron détiendrait deux fois plus le record du box-office dans les années à venir.

Pour la suite, James Cameron a pris ce qui a fonctionné du film original: un cyborg mortel est envoyé d’un avenir post-apocalyptique où des machines sensibles ont asservi l’humanité au lendemain d’une guerre nucléaire mondiale pour assassiner le héros qui finira par diriger la race humaine à la victoire, et le seul protecteur renvoyé par la résistance humaine pour les garder. Cependant, Cameron devrait remanier un peu sa propre chronologie pour que tout fonctionne.

Terminator 2 a été configuré dans le futur – voici pourquoi

Dans le film original, qui était plus une histoire d’horreur avec un chat et une souris qu’un thriller d’action, la cible visée est Sarah Connor de Linda Hamilton, mère du sauveur encore à naître, John Connor. Avant la fin du premier film, Sarah a conçu l’enfant avec Kyle Reese, son tuteur du futur, décédé en la protégeant dans le dernier acte du premier film. T2 présenterait John lui-même comme la cible de l’assassin de métal liquide T-1000 et de l’OG T-800 d’Arnold Schwarzenegger, qui a été envoyé pour le protéger. Le premier film a eu lieu l’année de sa sortie, 1984, et on peut donc présumer que John est né à la fin de 1984 ou au début de 1985. Au début de T2, le dossier de police de John montre qu’il a dix ans, et ainsi le film se déroule en 1994 ou 1995, quelques années après sa sortie en 1991.

Tout simplement, ils devaient vieillir le personnage de John Connor. Avoir un enfant de six ou sept ans dans le film n’aurait pas fonctionné pour un personnage qui fait du vélo de saleté sans casque, pirate des distributeurs automatiques de billets, connaît son chemin dans toutes sortes d’armes, a une gamme émotionnelle complexe et fait de la farce remarques. Il y a aussi des raisons plus pratiques pour le changement: les lois sur le travail des enfants et le fait que soumettre un enfant de six ans à ce genre de cascades dangereuses et d’horaires de tournage aurait été un cauchemar pour le studio.

Bien que The Terminator ne donne aucune date précise pour l’apocalypse nucléaire à venir, Terminator 2: Jour du jugement montre clairement que “trois milliards de vies humaines ont pris fin le 29 août 1997”, comme l’entend Sarah Connor dans la narration d’ouverture. Faire avancer le calendrier de trois ans et donc de trois ans plus près du Jour du Jugement accroît l’urgence et les enjeux, ce qui contribue énormément au ton général de l’histoire.

