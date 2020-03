Le juge rejette la poursuite antitrust contre l’outil d’évaluation de la maison Zestimate du groupe Zillow – .

Page d’accueil de recherche de Zillow. (Photo via capture d’écran)

Un juge fédéral a rejeté cette semaine une poursuite antitrust de deux ans contre le groupe Zillow et son outil d’évaluation de la maison Zestimate.

En 2018, un groupe du New Jersey appelé EJ MGT a poursuivi Zillow, alléguant qu’une politique permettant à certains partenaires de déplacer l’outil d’évaluation Zestimate plus bas sur les listes nuisait à la concurrence et équivalait à une violation des lois antitrust américaines.

Le conflit a éclaté lorsque Zillow’s Zestimate pour une maison dans le New Jersey est arrivée bien en dessous de ce pour quoi EJ MGT voulait le vendre. EJ MGT a allégué que plusieurs acheteurs avaient été dissuadés d’acheter la maison en raison de l’écart.

En règle générale, le Zestimate est l’un des aspects les plus importants d’une liste, apparaissant juste en dessous du prix catalogue. En permettant à ce qu’EJ MGT appelait des «co-conspirateurs» – des courtiers qui s’associent à Zillow – de «dissimuler» les Zestimates, Zillow a sapé la transparence que l’outil était censé créer, a indiqué le costume.

Dans un avis rendu public mardi, le juge John Michael Vasquez a écrit que l’importance d’un Zestimate sur sa liste ou celle d’un courtier concurrent n’avait pas nui aux efforts d’EJ MGT pour vendre la maison. Au lieu de cela, le demandeur a contesté le montant du Zestimate. De la décision:

Il ressort plutôt des allégations des demandeurs que son préjudice est plutôt lié de manière non négligeable à l’écart de valeur entre le prix demandé de la propriété et le zeste estimatif de la propriété. Vraisemblablement, si le Zestimate pour la propriété était plus élevé que le prix demandé par les demandeurs, le demandeur ne réclamerait aucun dommage – ce qui conduit à la conclusion que c’est le montant du Zestimate, plutôt que son emplacement, qui cause aux plaignants un préjudice allégué.

Zillow a publié la déclaration suivante sur la décision:

«Nous sommes ravis que le tribunal ait rejeté l’affaire et ait de nouveau conclu que les réclamations dans ce procès étaient totalement sans fondement. Le Zestimate s’est avéré être un outil recherché et précieux et est au cœur de l’engagement continu de Zillow à fournir aux gens un accès gratuit et facile aux données immobilières importantes.

Le juge a rejeté l’affaire sans préjudice, ce qui signifie que EJ MGT peut poursuivre le litige. L’opinion indique qu’EJ MGT a 30 jours pour soumettre une plainte modifiée.

Au fil des ans, l’outil Zestimate a servi de source de discorde aux vendeurs de maisons qui s’attendent à en avoir plus, aux acheteurs de maisons à payer moins et aux professionnels de l’immobilier souhaitant ne pas être pris entre deux feux. Le PDG de Zillow, Rich Barton, a qualifié le Zestimate de «très provocateur et personnel et un peu voyeur» dans une interview . de 2016 expliquant comment l’entreprise a conçu l’outil.

Zillow fait systématiquement référence au Zestimate comme un seul point de données auquel les consommateurs ont accès lorsqu’ils envisagent d’acheter ou de vendre une maison, ainsi que des informations telles que les ventes récentes de maisons et les conseils de professionnels de l’immobilier. Zillow souligne explicitement que Zestimate ne constitue pas une évaluation. Lancé en 2006, il s’agissait de la première fois que les propriétaires accédaient à la valeur estimative des maisons – des données qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux agents immobiliers, aux évaluateurs et aux prêteurs hypothécaires.

Zillow dit sur son site Web qu’un Zestimate est exactement ce à quoi il ressemble, une estimation. Zillow crée les estimations en extrayant les données disponibles sur la maison et en les exécutant via un algorithme propriétaire.

Les estimations sont aussi bonnes que les données disponibles et elles s’améliorent. Zillow dit que 78 pour cent des valeurs Zestimate pour les maisons à Seattle sont à moins de 5 pour cent du prix de vente final. Au début de 2018, lorsque le procès a été déposé, seulement environ la moitié des Zestimates de Seattle représentaient 4,5% du prix de vente.

Voici l’avis complet:

Opinion de EJ MGT c. Zillow Group par Nat Levy sur Scribd